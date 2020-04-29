Плюс 456 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо COVID-19 на 29 квітня

Станом на середу, 29 квітня, в Україні офіційно підтверджено 9 866 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це заявив на брифінгу глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Зазначається, що за минулу добу виявлено 456 нових фактів інфікування (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Міністр підкреслив, що кількість летальних випадків зросла до 250 (+11 за добу). Водночас одужали вже 1 103 осіб (+111 за добу).

Коронавірус в Україні

Детальна інформація щодо захворюваності на коронавірус за областями також з'явилася на офіційній сторінці МОЗ у Facebook. Зараз хвороба виявлена:

Вінницька область – 412 випадків;

Волинська область – 271 випадок;

Дніпропетровська область – 323 випадки;

Донецька область – 52 випадки;

Житомирська область – 357 випадків;

Закарпатська область – 403 випадки;

Запорізька область – 228 випадків;

Івано-Франківська область – 821 випадок;

Кіровоградська область – 377 випадків;

м. Київ – 1341 випадок;

Київська область – 643 випадки;

Львівська область – 405 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Миколаївська область – 116 випадків;

Одеська область – 261 випадок;

Полтавська область – 188 випадків;

Рівненська область – 588 випадків;

Сумська область – 98 випадків;

Тернопільська область – 708 випадків;

Харківська область – 237 випадків;

Херсонська область – 111 випадків;

Хмельницька область – 81 випадок;

Чернівецька область – 1489 випадків;

Черкаська область – 282 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

Ситуація з коронавірусом в Україні Центр громадського здоров'я

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 29 квітня до Центру надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року зафіксовано 27846 підозр на коронавірус.

Також на брифінгу Степанов зазначив, що тепер в Україні при лікуванні коронавірусу використовуватимуть гепарин. Він допоможе усунути тромбоемболічні ускладнення, які стали проявлятися у хворих на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів на початку травня затвердить постанову про перші етапи виходу України з карантину, введеного через коронавірус COVID-19.