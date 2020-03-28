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28 березня • оновлено в 23:23
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Плюс 46 за добу! В Україні коронавірусом заразилися 356 вже людей

49.4т
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Коронавірусом в Україні заразилися вже 356 людей: виявлено ще 46 інфікованих.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я в вечірньому зведенні в суботу, 28 березня. Зафіксовано ще один, дев'ятий, летальний випадок.

"За даними ЦГЗ, за станом на 22:00 28 березня в Україні 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 46 нових випадків. Всього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 5 осіб вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", – сказано в повідомленні.

У той же час в Центрі громадського здоров'я пишуть, що "протягом доби отримано 47 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію".

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

МОЗ

При цьому ще вранці головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко підтвердив дані про 311 інфікованих, що означало б +45 нових випадків захворювання.

"Загалом за даними тільки вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України досліджено понад 1200 зразків. Крім того, зразки досліджують і обласні лабораторні центри", – сказано в повідомленні ЦГЗ.

Відзначається, що в Україні аналізують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, але і контактних осіб.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

МОЗ

Як писав OBOZREVATEL, в світі захворіли на коронавірус понад 650 тисяч осіб, з яких понад 30 тисяч померли. При цьому найстрашніші втрати несе Італія, де померли вже понад 10 тисяч людей.

На першому місці за кількістю інфікованих йдуть США (120 тисяч). Президент Дональд Трамп пояснив це тим, що в країні роблять дуже багато тестів. За останні два дні виявили ще 30 тисяч чоловік з COVID-19.

Також набирає темп інфекція в Іспанії, де в останні дні смертність майже на рівні Італії. Китай, хоч і утримується на 3-му місці за кількістю хворих, за останню добу виявив лише півсотні інфікованих.

Статистика по коронавірусу

Статистика по коронавірусу

worldometers.info

Статистика по коронавірусу

Статистика по коронавірусу

worldometers.info

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Livesey David
Livesey David
А если бы за сутки сделали не 46 тестов, а скажем 460, то и заболевших прибавилось бы не 46, а 460.
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Livesey David, это ж не расея. Там да конечно
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Dell Alex
Dell Alex
311-46=357... ну, я понимаю, Миша в школу не ходил ))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
понеслось...
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