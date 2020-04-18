Плюс 444 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 18 квітня

Суспільство 09:32, 18.04.2020 Оновлено: 09:39, 18.04.2020

Станом на суботу, 18 квітня, в Україні офіційно підтверджено 5106 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, з них 444 випадки виявлені за минулу добу.

Всього від коронавірусу в Україні померло 133 людини, 275 пацієнтів повністю одужали.

Новина оновлюється...

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Росія готувала терористів "ДНР" з 2008 року: в мережі спливли докази

Чи привезуть Благодатний вогонь в Україну: глава ПЦУ озвучив тривожний прогноз

У Києві в духовній академії УПЦ МП трапився спалах COVID-19: заразилися 19 осіб

Заразилася охорона Кремля: в мережу просочилися дані про коронавірус у РФ

"Лікарям доведеться вирішувати, кому жити!" Зеленський попередив українців про загрозу COVID-19