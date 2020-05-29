Плюс 429 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 29 травня

Станом на ранок п'ятниці, 29 травня, в Україні зафіксовано 22 811 випадків коронавірусу (COVID-19). З них – 429 за останню добу.

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З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 679 людей (+10 за добу), одужало – 8 934 (+495). Про це повідомляється на сайті РНБО (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні Сайт РНБО

Коронавірус в Україні Сайт РНБО

Пізніше уточнені дані з приводу ситуації з коронавірусом в Україні оприлюднило і МОЗ. Його очільник Максим Степанов наголосив, що в Україні вже встановилася тендеція, коли кількість одужалих щодня перевищує кількість тих, хто захворів.

За його словами, наразі лідерами за приростом захворюваності є Чернівецька область (58 випадків за добу), Львівська область (50) та місто Київ (56).

Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 957 випадків;

Волинська область – 863 випадки;

Дніпропетровська область – 930 випадків;

Донецька область – 158 випадків;

Житомирська область – 694 випадки;

Закарпатська область – 1147 випадків;

Запорізька область – 431 випадок;

Івано-Франківська область – 1360 випадків;

Кіровоградська область – 503 випадки;

м. Київ – 2849 випадків;

Київська область – 1535 випадків;

Львівська область – 1563 випадки;

Луганська область – 46 випадків;

Миколаївська область – 284 випадки;

Одеська область – 878 випадків;

Полтавська область – 268 випадків;

Рівненська область – 1628 випадків;

Сумська область – 167 випадків;

Тернопільська область – 1145 випадків;

Харківська область – 1011 випадків;

Херсонська область – 177 випадків;

Хмельницька область – 407 випадків;

Чернівецька область – 3259 випадків;

Черкаська область – 401 випадок;

Чернігівська область – 150 випадків.

Коронавірус в Україні Центр громадського здоров'я

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 травня в Україні було підтверджено 22 382 випадки коронавірусу, з яких 669 – летальні й 8 439 осіб одужали. Добовий приріст захворюваності становив 477 осіб.