Плюс 429 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 29 травня
Станом на ранок п'ятниці, 29 травня, в Україні зафіксовано 22 811 випадків коронавірусу (COVID-19). З них – 429 за останню добу.
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З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 679 людей (+10 за добу), одужало – 8 934 (+495). Про це повідомляється на сайті РНБО (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Пізніше уточнені дані з приводу ситуації з коронавірусом в Україні оприлюднило і МОЗ. Його очільник Максим Степанов наголосив, що в Україні вже встановилася тендеція, коли кількість одужалих щодня перевищує кількість тих, хто захворів.
За його словами, наразі лідерами за приростом захворюваності є Чернівецька область (58 випадків за добу), Львівська область (50) та місто Київ (56).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 957 випадків;
Волинська область – 863 випадки;
Дніпропетровська область – 930 випадків;
Донецька область – 158 випадків;
Житомирська область – 694 випадки;
Закарпатська область – 1147 випадків;
Запорізька область – 431 випадок;
Івано-Франківська область – 1360 випадків;
Кіровоградська область – 503 випадки;
м. Київ – 2849 випадків;
Київська область – 1535 випадків;
Львівська область – 1563 випадки;
Луганська область – 46 випадків;
Миколаївська область – 284 випадки;
Одеська область – 878 випадків;
Полтавська область – 268 випадків;
Рівненська область – 1628 випадків;
Сумська область – 167 випадків;
Тернопільська область – 1145 випадків;
Харківська область – 1011 випадків;
Херсонська область – 177 випадків;
Хмельницька область – 407 випадків;
Чернівецька область – 3259 випадків;
Черкаська область – 401 випадок;
Чернігівська область – 150 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 травня в Україні було підтверджено 22 382 випадки коронавірусу, з яких 669 – летальні й 8 439 осіб одужали. Добовий приріст захворюваності становив 477 осіб.