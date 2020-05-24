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24 травня • оновлено в 10:33
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Плюс 406 хворих за добу: з'явилась статистика МОЗ щодо коронавірусу на 24 травня

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Станом на неділю, 24 травня, в Україні офіційно підтверджено 20 986 випадків зараження коронавірусом COVID-19. З них 406 було виявлено за минулу добу.

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Кількість смертей від небезпечної хвороби зросла до 617 (+12 за добу). При цьому одужати вдалося вже 7 108 особам (+179), повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Центр громадського здоров'я

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Центр громадського здоров'я

Пізніше детальні дані щодо конкретних регіонів з'явилися на офіційній сторінці МОЗ у Facebook. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 889 випадків;

  • Волинська область — 771 випадок;

  • Дніпропетровська область — 869 випадків;

  • Донецька область — 143 випадки;

  • Житомирська область — 626 випадків;

  • Закарпатська область — 1061 випадок;

  • Запорізька область — 410 випадків;

  • Івано-Франківська область — 1277 випадків;

  • Кіровоградська область — 473 випадки;

  • м. Київ — 2623 випадки;

  • Київська область — 1419 випадків;

  • Львівська область — 1333 випадки;

  • Луганська область — 43 випадки;

  • Миколаївська область — 280 випадків;

  • Одеська область — 827 випадків;

  • Полтавська область — 266 випадків;

  • Рівненська область — 1417 випадків;

  • Сумська область — 166 випадків;

  • Тернопільська область — 1115 випадків;

  • Харківська область — 910 випадків;

  • Херсонська область — 177 випадків;

  • Хмельницька область — 346 випадків;

  • Чернівецька область — 3028 випадків;

  • Черкаська область — 388 випадків;

  • Чернігівська область — 129 випадків.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус

Ситуація із захворюваністю на коронавірус

РНБО

Ситуація із захворюваністю на коронавірус

Ситуація із захворюваністю на коронавірус

РНБО

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика коронавірусу за регіонами

Статистика коронавірусу за регіонами

РНБО

Статистика коронавірусу за регіонами

Статистика коронавірусу за регіонами

РНБО

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

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