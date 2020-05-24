Плюс 406 хворих за добу: з'явилась статистика МОЗ щодо коронавірусу на 24 травня

Станом на неділю, 24 травня, в Україні офіційно підтверджено 20 986 випадків зараження коронавірусом COVID-19. З них 406 було виявлено за минулу добу.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Кількість смертей від небезпечної хвороби зросла до 617 (+12 за добу). При цьому одужати вдалося вже 7 108 особам (+179), повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Коронавірус в Україні
Центр громадського здоров'я
Коронавірус в Україні
Центр громадського здоров'я
Пізніше детальні дані щодо конкретних регіонів з'явилися на офіційній сторінці МОЗ у Facebook. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 889 випадків;
Волинська область — 771 випадок;
Дніпропетровська область — 869 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 626 випадків;
Закарпатська область — 1061 випадок;
Запорізька область — 410 випадків;
Івано-Франківська область — 1277 випадків;
Кіровоградська область — 473 випадки;
м. Київ — 2623 випадки;
Київська область — 1419 випадків;
Львівська область — 1333 випадки;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 827 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1417 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1115 випадків;
Харківська область — 910 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 346 випадків;
Чернівецька область — 3028 випадків;
Черкаська область — 388 випадків;
Чернігівська область — 129 випадків.
Ситуація із захворюваністю на коронавірус
РНБО
Ситуація із захворюваністю на коронавірус
РНБО
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.
Статистика коронавірусу за регіонами
РНБО
Статистика коронавірусу за регіонами
РНБО
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на ранок суботи, 23 травня, в Україні було офіційно підтверджено 20 580 випадків коронавірусу, з яких 605 – летальні, а 6 929 пацієнтам вдалося видужати. Добовий приріст захворюваності тоді склав 432 особи.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття та Волинь не готові до послаблення карантину.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".