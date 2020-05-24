Плюс 406 хворих за добу: з'явилась статистика МОЗ щодо коронавірусу на 24 травня

Станом на неділю, 24 травня, в Україні офіційно підтверджено 20 986 випадків зараження коронавірусом COVID-19. З них 406 було виявлено за минулу добу.

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Кількість смертей від небезпечної хвороби зросла до 617 (+12 за добу). При цьому одужати вдалося вже 7 108 особам (+179), повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні Центр громадського здоров'я

Коронавірус в Україні Центр громадського здоров'я

Пізніше детальні дані щодо конкретних регіонів з'явилися на офіційній сторінці МОЗ у Facebook. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 889 випадків;

Волинська область — 771 випадок;

Дніпропетровська область — 869 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 626 випадків;

Закарпатська область — 1061 випадок;

Запорізька область — 410 випадків;

Івано-Франківська область — 1277 випадків;

Кіровоградська область — 473 випадки;

м. Київ — 2623 випадки;

Київська область — 1419 випадків;

Львівська область — 1333 випадки;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 280 випадків;

Одеська область — 827 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1417 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1115 випадків;

Харківська область — 910 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 346 випадків;

Чернівецька область — 3028 випадків;

Черкаська область — 388 випадків;

Чернігівська область — 129 випадків.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус РНБО

Ситуація із захворюваністю на коронавірус РНБО

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика коронавірусу за регіонами РНБО

Статистика коронавірусу за регіонами РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на ранок суботи, 23 травня, в Україні було офіційно підтверджено 20 580 випадків коронавірусу, з яких 605 – летальні, а 6 929 пацієнтам вдалося видужати. Добовий приріст захворюваності тоді склав 432 особи.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття та Волинь не готові до послаблення карантину.

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