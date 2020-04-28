Плюс 401 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо COVID-19 на 28 квітня

Станом на вівторок, 28 квітня, в Україні офіційно підтверджено 9410 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я. За останню добу виявлено 401 новий факт інфікування (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали", – сказано в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 406 випадків;

Волинська область – 260 випадків;

Дніпропетровська область – 318 випадків;

Донецька область – 52 випадки;

Житомирська область – 354 випадки;

Закарпатська область – 387 випадків;

Запорізька область – 208 випадків;

Івано-Франківська область – 783 випадки;

Кіровоградська область – 356 випадків;

м. Київ – 1298 випадків;

Київська область – 604 випадки;

Львівська область – 371 випадок;

Луганська область – 32 випадки;

Миколаївська область – 116 випадків;

Одеська область – 248 випадків;

Полтавська область – 180 випадків;

Рівненська область – 553 випадки;

Сумська область – 95 випадків;

Тернопільська область – 664 випадки;

Харківська область – 221 випадок;

Херсонська область – 88 випадків;

Хмельницька область – 72 випадки;

Чернівецька область – 1429 випадків;

Черкаська область – 276 випадків;

Чернігівська область – 39 випадків.

Ситуація з коронавірусом в Україні Центр громадського здоров'я

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 28 квітня до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616 повідомлень про підозру на COVID-19.

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