Плюс 40 за добу! Число хворих на коронавірус в Україні зросло до 196

Число хворих на коронавірус в Україні зросло до 196. За добу виявлено 40 нових інфікованих.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я України в вечірньому зведенні у четвер, 26 березня.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів в загальному підтверджено 196 випадків COVID-19", – сказано в повідомленні.

Всього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19, одна людина одужала – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

"Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала більше 1050 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, але і контактних осіб", – відзначили в ЦГЗ.

Коронавірус в Україні. Ілюстрація МОЗ

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