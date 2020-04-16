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16 квітня • оновлено в 10:13
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Плюс 397 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 16 квітня

10.1т
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У четвер, 16 квітня, в Україні офіційно підтверджено 4161 випадок зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook. Зазначається, що 397 випадків були виявлені за останню добу.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали", – йдеться у повідомленні.

На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що за останню добу коронавірус був виявлений у 29 дітей та 104 медпрацівників.

У лікарні з небезпечною хворобою потрапили 87 осіб (з них – 3 дітей та 12 медпрацівників). Одужали 15 квітня 43 пацієнти (з них – один медик), померли – восьмеро. За словами Степанова, найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Чернівецькій області – 73 особи.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 279 випадків;

  • Волинська область — 109 випадків;

  • Дніпропетровська область — 78 випадків;

  • Донецька область — 12 випадків;

  • Житомирська область — 162 випадки;

  • Закарпатська область — 116 випадків;

  • Запорізька область — 115 випадків;

  • Івано-Франківська область — 401 випадок;

  • Кіровоградська область — 198 випадків;

  • м. Київ — 644 випадки;

  • Київська область — 234 випадки;

  • Львівська область — 166 випадків;

  • Луганська область — 4 випадки;

  • Миколаївська область — 22 випадки;

  • Одеська область — 73 випадки;

  • Полтавська область — 27 випадків;

  • Рівненська область — 204 випадки;

  • Сумська область — 80 випадків;

  • Тернопільська область — 333 випадки;

  • Харківська область — 40 випадків;

  • Херсонська область — 44 випадки;

  • Хмельницька область — 37 випадків;

  • Чернівецька область — 662 випадки;

  • Черкаська область — 110 випадків;

  • Чернігівська область — 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 16 квітня до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
"Патриоты" и ахтивисты, не везите заразу на Донбасс - это единственное, что хорошее вы можете сделать.
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

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