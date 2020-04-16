Плюс 397 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 16 квітня

У четвер, 16 квітня, в Україні офіційно підтверджено 4161 випадок зараження коронавірусом COVID-19.
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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook. Зазначається, що 397 випадків були виявлені за останню добу.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали", – йдеться у повідомленні.
На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що за останню добу коронавірус був виявлений у 29 дітей та 104 медпрацівників.
У лікарні з небезпечною хворобою потрапили 87 осіб (з них – 3 дітей та 12 медпрацівників). Одужали 15 квітня 43 пацієнти (з них – один медик), померли – восьмеро. За словами Степанова, найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Чернівецькій області – 73 особи.
Коронавірус в Україні
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 279 випадків;
Волинська область — 109 випадків;
Дніпропетровська область — 78 випадків;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 162 випадки;
Закарпатська область — 116 випадків;
Запорізька область — 115 випадків;
Івано-Франківська область — 401 випадок;
Кіровоградська область — 198 випадків;
м. Київ — 644 випадки;
Київська область — 234 випадки;
Львівська область — 166 випадків;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 22 випадки;
Одеська область — 73 випадки;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 204 випадки;
Сумська область — 80 випадків;
Тернопільська область — 333 випадки;
Харківська область — 40 випадків;
Херсонська область — 44 випадки;
Хмельницька область — 37 випадків;
Чернівецька область — 662 випадки;
Черкаська область — 110 випадків;
Чернігівська область — 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 16 квітня до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на 15 квітня в Україні було зафіксовано 3764 випадки, з яких 108 летальних і 143 пацієнти одужали.
З огляду на різкий стрибок кількості хворих (11,2% за добу), міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що говорити про відмову від карантину поки передчасно.
Нагадаємо, у світі на коронавірус захворіли вже понад 2 млн осіб, загинули – 134 тисячі, одужали – понад 510 тисяч.
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