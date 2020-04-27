Плюс 392 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 27 квітня

Станом на ранок понеділка, 27 квітня, в Україні офіційно підтвердили 9009 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.
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Тільки за останню добу в країні виявлено 392 нові заражених. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки", – йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 398 випадків;
Волинська область – 254 випадки;
Дніпропетровська область – 310 випадків;
Донецька область – 52 випадки;
Житомирська область – 351 випадок;
Закарпатська область – 375 випадків;
Запорізька область – 204 випадки;
Івано-Франківська область – 761 випадок;
Кіровоградська область – 337 випадків;
м. Київ – 1220 випадків;
Київська область – 570 випадків;
Львівська область – 358 випадків;
Луганська область – 29 випадків;
Миколаївська область – 115 випадків;
Одеська область – 240 випадків;
Полтавська область – 173 випадки;
Рівненська область – 522 випадки;
Сумська область – 95 випадків;
Тернопільська область – 612 випадків;
Харківська область – 196 випадків;
Херсонська область – 88 випадків;
Хмельницька область – 72 випадки;
Чернівецька область – 1375 випадків;
Черкаська область – 267 випадків;
Чернігівська область – 35 випадків.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомив на брифінгу МОЗ міністр охорони здоров'я Максим Степанов, з цих 392 діагностованих випадків коронавірусу за минулу добу хворобу виявили у 28 дітей та 73 медиків. Усього було госпіталізовано 82 особии, 11 осіб померло, 24 – одужало.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Маріуполі 25 квітня діагностували 22 нові випадки захворювання на коронавірус серед людей, які контактували з раніше виявленими хворими.
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