Плюс 392 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 27 квітня

Станом на ранок понеділка, 27 квітня, в Україні офіційно підтвердили 9009 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

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Тільки за останню добу в країні виявлено 392 нові заражених. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки", – йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 398 випадків;

Волинська область – 254 випадки;

Дніпропетровська область – 310 випадків;

Донецька область – 52 випадки;

Житомирська область – 351 випадок;

Закарпатська область – 375 випадків;

Запорізька область – 204 випадки;

Івано-Франківська область – 761 випадок;

Кіровоградська область – 337 випадків;

м. Київ – 1220 випадків;

Київська область – 570 випадків;

Львівська область – 358 випадків;

Луганська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 240 випадків;

Полтавська область – 173 випадки;

Рівненська область – 522 випадки;

Сумська область – 95 випадків;

Тернопільська область – 612 випадків;

Харківська область – 196 випадків;

Херсонська область – 88 випадків;

Хмельницька область – 72 випадки;

Чернівецька область – 1375 випадків;

Черкаська область – 267 випадків;

Чернігівська область – 35 випадків.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомив на брифінгу МОЗ міністр охорони здоров'я Максим Степанов, з цих 392 діагностованих випадків коронавірусу за минулу добу хворобу виявили у 28 дітей та 73 медиків. Усього було госпіталізовано 82 особии, 11 осіб померло, 24 – одужало.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Маріуполі 25 квітня діагностували 22 нові випадки захворювання на коронавірус серед людей, які контактували з раніше виявленими хворими.

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