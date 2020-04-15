Плюс 392 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 15 квітня

Вікторія Довгань Суспільство 09:31, 15.04.2020 Оновлено: 09:36, 15.04.2020

Станом на середу, 15 квітня, в Україні офіційно підтверджено 3764 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомлялось на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook. З них 392 випадки були виявлені за останню добу.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали", – сказано в повідомлені.

Коронавірус в Україні

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 241 випадок;

  • Волинська область — 100 випадків;

  • Дніпропетровська область — 74 випадки;

  • Донецька область — 12 випадків;

  • Житомирська область — 130 випадків;

  • Закарпатська область — 110 випадків;

  • Запорізька область — 99 випадків;

  • Івано-Франківська область — 356 випадків;

  • Кіровоградська область — 192 випадки;

  • м. Київ — 612 випадків;

  • Київська область — 230 випадків;

  • Львівська область — 152 випадки;

  • Луганська область — 4 випадки;

  • Миколаївська область — 14 випадків;

  • Одеська область — 70 випадків;

  • Полтавська область — 27 випадків;

  • Рівненська область — 173 випадки;

  • Сумська область — 77 випадків;

  • Тернопільська область — 287 випадків;

  • Харківська область — 25 випадків;

  • Херсонська область — 41 випадок;

  • Хмельницька область — 34 випадки;

  • Чернівецька область — 589 випадків;

  • Черкаська область — 105 випадків;

  • Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 15 квітня до Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на COVID-19.

Новина оновлюється.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

На Донбасі вибухнув міномет: один боєць ЗСУ загинув, іще вісім поранені

Чорновол заявила, що справу проти неї замовив Путін

Паска чи куліч: філологиня відповіла на болюче питання українців

Допоміг дощ! Ситуація з пожежею у Чорнобильській зоні різко змінилася

Затримано генерал-майора СБУ, який готував теракти в Україні за вказівкою Москви