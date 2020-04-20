Коронавірус в Україні уповільнився: з'явилася статистика МОЗ на 20 квітня
В Україні за добу виявлено 261 новий випадок коронавірусу COVID-19, загальна кількість заражених досягла 5710.
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За даними Міністерства охорони здоров'я України на ранок 20 квітня, всього помер 151 пацієнт, одужали 359.
Глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу уточнив, що з 261 хворого за добу – 16 дітей і 43 медика.
Дані по регіонах виглядають так:
Вінницька область – 330 випадків;
Волинська область – 158 випадків;
Дніпропетровська область – 118 випадків;
Донецька область – 16 випадків;
Житомирська область – 226 випадків;
Закарпатська область – 196 випадків;
Запорізька область – 134 випадки;
Івано-Франківська область – 512 випадків;
Кіровоградська область – 246 випадків;
м. Київ – 850 випадків;
Київська область – 333 випадки;
Львівська область – 253 випадки;
Луганська область – 24 випадки;
Миколаївська область – 37 випадків;
Одеська область – 137 випадків;
Полтавська область – 63 випадки;
Рівненська область – 312 випадків;
Сумська область – 83 випадки;
Тернопільська область – 414 випадків;
Харківська область – 73 випадки;
Херсонська область – 63 випадки;
Хмельницька область – 49 випадків;
Чернівецька область – 906 випадків;
Черкаська область – 165 випадків;
Чернігівська область – 12 випадків.
Дані по тимчасово окупованих територях Криму, Донецької та Луганської областей відсутні.
Дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я та обласні лабораторії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 19 квітня в Україні було зафіксовано 5449 хворих на коронавірус.