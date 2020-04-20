Коронавірус в Україні уповільнився: з'явилася статистика МОЗ на 20 квітня

Суспільство 09:31, 20.04.2020 Оновлено: 10:03, 20.04.2020

В Україні за добу виявлено 261 новий випадок коронавірусу COVID-19, загальна кількість заражених досягла 5710.

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За даними Міністерства охорони здоров'я України на ранок 20 квітня, всього помер 151 пацієнт, одужали 359.

Ілюстрація

Глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу уточнив, що з 261 хворого за добу – 16 дітей і 43 медика.

Дані по регіонах виглядають так:

  • Вінницька область – 330 випадків;

  • Волинська область – 158 випадків;

  • Дніпропетровська область – 118 випадків;

  • Донецька область – 16 випадків;

  • Житомирська область – 226 випадків;

  • Закарпатська область – 196 випадків;

  • Запорізька область – 134 випадки;

  • Івано-Франківська область – 512 випадків;

  • Кіровоградська область – 246 випадків;

  • м. Київ – 850 випадків;

  • Київська область – 333 випадки;

  • Львівська область – 253 випадки;

  • Луганська область – 24 випадки;

  • Миколаївська область – 37 випадків;

  • Одеська область – 137 випадків;

  • Полтавська область – 63 випадки;

  • Рівненська область – 312 випадків;

  • Сумська область – 83 випадки;

  • Тернопільська область – 414 випадків;

  • Харківська область – 73 випадки;

  • Херсонська область – 63 випадки;

  • Хмельницька область – 49 випадків;

  • Чернівецька область – 906 випадків;

  • Черкаська область – 165 випадків;

  • Чернігівська область – 12 випадків.

Дані по тимчасово окупованих територях Криму, Донецької та Луганської областей відсутні.

Дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я та обласні лабораторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 19 квітня в Україні було зафіксовано 5449 хворих на коронавірус.

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