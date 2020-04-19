Плюс 343 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 19 квітня

Юрій Сергієнко Суспільство 09:33, 19.04.2020 Оновлено: 09:49, 19.04.2020

В Україні за добу виявлено 343 нових випадків коронавірусу COVID-19, загальна кількість заражених досягла 5449.

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Такі дані оприлюднені Центром громадського здоров'я МОЗ на 9:00 19 квітня. Помер 141 пацієнт, одужали 347.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 квітня, в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нових випадків", – сказано в повідомленні.

Дані по регіонах виглядають наступним чином:

  • Вінницька область –

    330 випадків;

  • Волинська область –

    150 випадків;

  • Дніпропетровська область –

    110 випадків;

  • Донецька область –

    16 випадків;

  • Житомирська область –

    211 випадків;

  • Закарпатська область –

    182 випадки;

  • Запорізька область –

    131 випадок;

  • Івано-Франківська область –

    480 випадків;

  • Кіровоградська область –

    245 випадків;

  • Київ –

    801 випадок;

  • Київська область –

    304 випадки;

  • Львівська область –

    245 випадків;

  • Луганська область –

    24 випадки;

  • Миколаївська область –

    37 випадків;

  • Одеська область –

    112 випадків;

  • Полтавська область –

    61 випадок;

  • Рівненська область –

    308 випадків;

  • Сумська область –

    83 випадки;

  • Тернопільська область –

    390 випадків;

  • Харківська область –

    67 випадків;

  • Херсонська область –

    63 випадки;

  • Хмельницька область –

    47 випадків;

  • Чернівецька область –

    889 випадків;

  • Черкаська область –

    151 випадок;

  • Чернігівська область –

    12 випадків.

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