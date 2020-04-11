Плюс 308 за добу, дива не трапилося: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 11 квітня
Станом на ранок суботи, 11 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2511 випадки коронавірусу COVID-19.
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Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook. При цьому за останню добу виявлено 308 нових випадків. Дива не сталося: коронавірус дістався до останньої області України – Миколаївської (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків", – йдеться в повідомленні.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 151 випадок;
Волинська область — 52 випадки;
Дніпропетровська область — 55 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 74 випадки;
Закарпатська область — 60 випадків;
Запорізька область — 64 випадки;
Івано-Франківська область — 274 випадки;
Кіровоградська область — 106 випадків;
м. Київ — 396 випадків;
Київська область — 149 випадків;
Львівська область — 96 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 0 випадків (на брифінгу 11 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив про 2 випадки. – Ред.);
Одеська область — 51 випадок;
Полтавська область — 24 випадки;
Рівненська область — 103 випадки;
Сумська область — 69 випадків;
Тернопільська область — 208 випадків;
Харківська область — 8 випадків;
Херсонська область — 28 випадків;
Хмельницька область — 18 випадків;
Чернівецька область — 409 випадків;
Черкаська область — 93 випадки;
Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Києві (48), Житомирській області (45), Вінницькій (40) та Чернівецькій області (39). Приріст підтверджених випадків з коронавірусною хворобою за минулу добу становить 13%.
Загалом більше випадків з COVID-19 зареєстровано в Чернівецькій області (409), Києві (396), Івано-Франківській області (274), Тернопільській області (208) та Вінницькій області (151).
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, 80% пацієнтів, чиї випадки закінчилися летально, мали супутні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, новоутворення, захворювання нирок і легень.
Як писав OBOZREVATEL раніше, студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їх реакцію на поширення коронавируса COVID-19. На відео лідери держав нібито переписуються в чаті з Всесвітньою організацією охорони здоров'я і відповідають на її питання.