Плюс 308 за добу, дива не трапилося: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 11 квітня

Станом на ранок суботи, 11 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2511 випадки коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook. При цьому за останню добу виявлено 308 нових випадків. Дива не сталося: коронавірус дістався до останньої області України – Миколаївської (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків", – йдеться в повідомленні.

В Україні підтвердили понад 2,5 тисячі випадків коронавірусу

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 151 випадок;

Волинська область — 52 випадки;

Дніпропетровська область — 55 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 60 випадків;

Запорізька область — 64 випадки;

Івано-Франківська область — 274 випадки;

Кіровоградська область — 106 випадків;

м. Київ — 396 випадків;

Київська область — 149 випадків;

Львівська область — 96 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 0 випадків (на брифінгу 11 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив про 2 випадки. – Ред.);

Одеська область — 51 випадок;

Полтавська область — 24 випадки;

Рівненська область — 103 випадки;

Сумська область — 69 випадків;

Тернопільська область — 208 випадків;

Харківська область — 8 випадків;

Херсонська область — 28 випадків;

Хмельницька область — 18 випадків;

Чернівецька область — 409 випадків;

Черкаська область — 93 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Києві (48), Житомирській області (45), Вінницькій (40) та Чернівецькій області (39). Приріст підтверджених випадків з коронавірусною хворобою за минулу добу становить 13%.

Загалом більше випадків з COVID-19 зареєстровано в Чернівецькій області (409), Києві (396), Івано-Франківській області (274), Тернопільській області (208) та Вінницькій області (151).

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, 80% пацієнтів, чиї випадки закінчилися летально, мали супутні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, новоутворення, захворювання нирок і легень.

Як писав OBOZREVATEL раніше, студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їх реакцію на поширення коронавируса COVID-19. На відео лідери держав нібито переписуються в чаті з Всесвітньою організацією охорони здоров'я і відповідають на її питання.

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