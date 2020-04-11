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11 квітня • оновлено в 17:58
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Плюс 308 за добу, дива не трапилося: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 11 квітня

81.9т
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Станом на ранок суботи, 11 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2511 випадки коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook. При цьому за останню добу виявлено 308 нових випадків. Дива не сталося: коронавірус дістався до останньої області України – Миколаївської (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків", – йдеться в повідомленні.

В Україні підтвердили понад 2,5 тисячі випадків коронавірусу

В Україні підтвердили понад 2,5 тисячі випадків коронавірусу

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 151 випадок;

  • Волинська область — 52 випадки;

  • Дніпропетровська область — 55 випадків;

  • Донецька область — 11 випадків;

  • Житомирська область — 74 випадки;

  • Закарпатська область — 60 випадків;

  • Запорізька область — 64 випадки;

  • Івано-Франківська область — 274 випадки;

  • Кіровоградська область — 106 випадків;

  • м. Київ — 396 випадків;

  • Київська область — 149 випадків;

  • Львівська область — 96 випадків;

  • Луганська область — 3 випадки;

  • Миколаївська область — 0 випадків (на брифінгу 11 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив про 2 випадки. – Ред.);

  • Одеська область — 51 випадок;

  • Полтавська область — 24 випадки;

  • Рівненська область — 103 випадки;

  • Сумська область — 69 випадків;

  • Тернопільська область — 208 випадків;

  • Харківська область — 8 випадків;

  • Херсонська область — 28 випадків;

  • Хмельницька область — 18 випадків;

  • Чернівецька область — 409 випадків;

  • Черкаська область — 93 випадки;

  • Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Києві (48), Житомирській області (45), Вінницькій (40) та Чернівецькій області (39). Приріст підтверджених випадків з коронавірусною хворобою за минулу добу становить 13%.

Загалом більше випадків з COVID-19 зареєстровано в Чернівецькій області (409), Києві (396), Івано-Франківській області (274), Тернопільській області (208) та Вінницькій області (151).

Дива не трапилося: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 11 квітня

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, 80% пацієнтів, чиї випадки закінчилися летально, мали супутні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, новоутворення, захворювання нирок і легень.

Як писав OBOZREVATEL раніше, студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їх реакцію на поширення коронавируса COVID-19. На відео лідери держав нібито переписуються в чаті з Всесвітньою організацією охорони здоров'я і відповідають на її питання.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Всего протестировано 26 557 ПЦР образцов, из которых 2 511 образцов оказались положительными. А теперь и второклассник высчитает потенциальное количество носителей.
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Хорошие новости приходят с залежалой!
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Да, ерунда. Главное чтобы нефть не подорожала.
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Яворский Сергей, Согласно итогам 2018 года (данным ООН и US EIA), доля экспорта нефти в ВВП России составила все лишь 8%. Для сравнения, доля экспорта нефти в составе ВВП Норвегии превышает 11%. В ВВП Казахстана – 27%. Лучшие друзья США и как все мы знаем "самые демократичные" режимы в мире – Саудовская Аравия и Катар, формируют свой ВВП из нефти на 45% и 25% соответственно 'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Яворский Сергей, Сырожа, надо научиться понимать иронию.
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

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