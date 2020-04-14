Плюс 270 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 14 квітня

Вікторія Довгань Суспільство 09:31, 14.04.2020 Оновлено: 10:41, 14.04.2020

Станом на вівторок, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 3 372 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook. З них 270 хворих виявлено за минулу добу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3 372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали", – йдеться в дописі.

Коронавірус в Україні

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 200 випадків;

  • Волинська область – 80 випадків;

  • Дніпропетровська область – 71 випадок;

  • Донецька область – 12 випадків;

  • Житомирська область – 112 випадків;

  • Закарпатська область – 99 випадків;

  • Запорізька область – 89 випадків;

  • Івано-Франківська область – 332 випадки;

  • Кіровоградська область – 144 випадки;

  • м. Київ – 551 випадок;

  • Київська область – 224 випадки;

  • Львівська область – 136 випадків;

  • Луганська область – 3 випадки;

  • Миколаївська область – 5 випадків;

  • Одеська область – 69 випадків;

  • Полтавська область – 26 випадків;

  • Рівненська область – 134 випадки;

  • Сумська область – 74 випадки;

  • Тернопільська область – 280 випадків;

  • Харківська область – 14 випадків;

  • Херсонська область – 34 випадки;

  • Хмельницька область – 22 випадки;

  • Чернівецька область – 546 випадків;

  • Черкаська область – 105 випадків;

  • Чернігівська область – 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 14 квітня до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 11 974 підозри на коронавірус.

На брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу почнуть послаблювати, щойно епідеміологічний стан у країні почне покращуватися, але не раніше Великодня.

Також він повідомив, що Верховна Рада України внесна зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярдів гривень. Ці кошти підуть на додаткові виплати медпрацівникам та придбання медичного обладнання – апаратів штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту, медпрепаратів, які використовуються безпосередньо у лікуванні хворих на СOVID-19.

Крім того, Сетпанов розповів, в яких випадках за хворими з підозрою на коронавірус приїжджає швидка. За словами міністра, медики працюють за суворим алгоритмом і повинні перевіряти присутність у пацієнта чотирьох ключових симптомів: стійка лихоманка, температура, проблеми з диханням, загрудинний біль.

Ще одне питання, яке порушив очільник МОЗ – це застосування препарату "Плаквеніл" в комплексному лікуванні коронавірусу. Степанов підкреслив, що пацієнт повинен надати свою згоду на це і в жодному разі не вживати без рекомендацій лікаря.

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