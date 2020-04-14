Плюс 270 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 14 квітня

Станом на вівторок, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 3 372 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook. З них 270 хворих виявлено за минулу добу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3 372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали", – йдеться в дописі.

Коронавірус в Україні

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 80 випадків;

Дніпропетровська область – 71 випадок;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 112 випадків;

Закарпатська область – 99 випадків;

Запорізька область – 89 випадків;

Івано-Франківська область – 332 випадки;

Кіровоградська область – 144 випадки;

м. Київ – 551 випадок;

Київська область – 224 випадки;

Львівська область – 136 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 69 випадків;

Полтавська область – 26 випадків;

Рівненська область – 134 випадки;

Сумська область – 74 випадки;

Тернопільська область – 280 випадків;

Харківська область – 14 випадків;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 22 випадки;

Чернівецька область – 546 випадків;

Черкаська область – 105 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 14 квітня до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 11 974 підозри на коронавірус.

На брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу почнуть послаблювати, щойно епідеміологічний стан у країні почне покращуватися, але не раніше Великодня.

Також він повідомив, що Верховна Рада України внесна зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярдів гривень. Ці кошти підуть на додаткові виплати медпрацівникам та придбання медичного обладнання – апаратів штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту, медпрепаратів, які використовуються безпосередньо у лікуванні хворих на СOVID-19.

Крім того, Сетпанов розповів, в яких випадках за хворими з підозрою на коронавірус приїжджає швидка. За словами міністра, медики працюють за суворим алгоритмом і повинні перевіряти присутність у пацієнта чотирьох ключових симптомів: стійка лихоманка, температура, проблеми з диханням, загрудинний біль.

Ще одне питання, яке порушив очільник МОЗ – це застосування препарату "Плаквеніл" в комплексному лікуванні коронавірусу. Степанов підкреслив, що пацієнт повинен надати свою згоду на це і в жодному разі не вживати без рекомендацій лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на 13 квітня в Україні коронавірус був підтверджений у 3102 осіб. Кількість летальних випадків тоді досягла 93, одужали 97 пацієнтів.

У світі пандемія забрала більш як 119 тисяч життів, а заразилися коронавірусом понад 1,92 млн осіб.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!