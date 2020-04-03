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3 квітня • оновлено в 22:30
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Кирило Лютий

Плюс 175 за добу! Кількість хворих на коронавірус в Україні перейшла за тисячу

24.2т
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В Україні офіційно зафіксовано вже 1072 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

Про це сказано в зведенні МОЗ ввечері в п'ятницю, 3 квітня. За півдня померли ще четверо осіб і троє вилікувалися.

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"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19. Загалом 22 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", – сказано в повідомленні.

Відзначимо, ввечері 2 квітня, МОЗ підтвердило 897 випадків інфікування. Таким чином, за одну добу в Україні виявили відразу 175 нових хворих, а з моменту ранкового зведення +130.

Вранці 3 квітня офіційно були дані про 942 випадках COVID-19.

З початку року Центр громадського здоров'я України отримав 4893 підозри на нову коронавирусну інфекцію.

Зведення по областях України публікується вранці. Згідно з останніми даними МОЗ, найгірша ситуація в Києві, Київській, Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Черкаській областях.

Статистика по коронавірусу в Україні

Статистика по коронавірусу в Україні

facebook.com/phc.org.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль екстрено звернувся до українців і оголосив про посилення карантинних заходів через коронавірус.

Детальне роз'яснення про нові обмеження він озвучив у відеозверненні.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Aleeva Zina
Aleeva Zina
"Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. В общем 22 человек уже выздоровели". Слово "в общем" заставляет засомневаться в количестве выздоровевших. В США на 3000 заболевших 30 смертей, у нас 27 смертей на 1072 заболевших. Статистика не радует, мягко говоря.
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
особенно настораживает как скакнула смертность с 1 человека позавчера, до 22 вчера..вешают вам лапшу на уши...
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Что то там про рашку писали, убогие?
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