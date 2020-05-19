В Україні рекордно впала кількість хворих на COVID-19: з'явилася статистика МОЗ на 19 травня
Станом на ранок вівторка, 19 травня, в Україні офіційно підтверджено 18 876 випадків коронавірусу COVID-19. З них 260 фактів зараження були виявлені за минулу добу, що є мінімумом за місяць.
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Про це повідомляється на офіційному сайті Ради національної безпеки і оборони України. Всього з моменту початку епідемії в країні від хвороби вже померли 548 осіб (+13 за добу). У той же час одужали – 5 632 (+356 за добу).
Пізніше ці дані підтвердили і в Міністерстві охорони здоров'я. На брифінгу очільник відомства Максим Степанов підкреслив, що другий раз за час пандемії в Україні кількість одужалих перевищила кількість захворілих.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 751 випадок;
Волинська область – 635 випадків;
Дніпропетровська область – 843 випадки;
Донецька область – 131 випадок;
Житомирська область – 573 випадки;
Закарпатська область – 911 випадків;
Запорізька область – 385 випадків;
Івано-Франківська область – 1235 випадків;
Кіровоградська область – 445 випадків;
м. Київ – 2359 випадків;
Київська область – 1245 випадків;
Львівська область – 1098 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Миколаївська область – 263 випадки;
Одеська область – 784 випадки;
Полтавська область – 264 випадки;
Рівненська область – 1188 випадків;
Сумська область – 164 випадки;
Тернопільська область – 1081 випадок;
Харківська область – 816 випадків;
Херсонська область – 168 випадків;
Хмельницька область – 267 випадків;
Чернівецька область – 2742 випадки;
Черкаська область – 376 випадків;
Чернігівська область – 110 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.
За словами Степанова, карантин в Україні буде і надалі послаблюватися тільки в разі стабільності трьох основних критеріїв: захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення, заповненість ліжок в лікарнях, які лікують коронавірус (не повинна перевищувати 50%), кількість тестувань, що проводяться в кожному регіоні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 травня в Україні було зафіксовано 18 616 випадків коронавірусної хвороби (325 виявили за добу). З них 535 – летальні випадки (+21 за добу), а одужати вдалося 5276 пацієнтів (+160 за добу).