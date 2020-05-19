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19 травня • оновлено в 10:13
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В Україні рекордно впала кількість хворих на COVID-19: з'явилася статистика МОЗ на 19 травня

  • В Україні на 19 травня офіційно підтвердили 18 876 випадків зараження коронавірусом

  • За добу хворобу виявили у 260 пацієнтів, що є мінімумом за місяць

  • Від COVID-19 в країні померли вже 548 пацієнтів, одужали – 5 632

  • Вдруге кількість тих, хто одужав, перевищила кількість тих, хто захворів за добу

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Станом на ранок вівторка, 19 травня, в Україні офіційно підтверджено 18 876 випадків коронавірусу COVID-19. З них 260 фактів зараження були виявлені за минулу добу, що є мінімумом за місяць.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Ради національної безпеки і оборони України. Всього з моменту початку епідемії в країні від хвороби вже померли 548 осіб (+13 за добу). У той же час одужали – 5 632 (+356 за добу).

Пізніше ці дані підтвердили і в Міністерстві охорони здоров'я. На брифінгу очільник відомства Максим Степанов підкреслив, що другий раз за час пандемії в Україні кількість одужалих перевищила кількість захворілих.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

РНБО

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

РНБО

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 751 випадок;

  • Волинська область – 635 випадків;

  • Дніпропетровська область – 843 випадки;

  • Донецька область – 131 випадок;

  • Житомирська область – 573 випадки;

  • Закарпатська область – 911 випадків;

  • Запорізька область – 385 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1235 випадків;

  • Кіровоградська область – 445 випадків;

  • м. Київ – 2359 випадків;

  • Київська область – 1245 випадків;

  • Львівська область – 1098 випадків;

  • Луганська область – 42 випадки;

  • Миколаївська область – 263 випадки;

  • Одеська область – 784 випадки;

  • Полтавська область – 264 випадки;

  • Рівненська область – 1188 випадків;

  • Сумська область – 164 випадки;

  • Тернопільська область – 1081 випадок;

  • Харківська область – 816 випадків;

  • Херсонська область – 168 випадків;

  • Хмельницька область – 267 випадків;

  • Чернівецька область – 2742 випадки;

  • Черкаська область – 376 випадків;

  • Чернігівська область – 110 випадків.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.

Обстановка з коронавірусом в Україні

Обстановка з коронавірусом в Україні

Центр громадського здоров'я

За словами Степанова, карантин в Україні буде і надалі послаблюватися тільки в разі стабільності трьох основних критеріїв: захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення, заповненість ліжок в лікарнях, які лікують коронавірус (не повинна перевищувати 50%), кількість тестувань, що проводяться в кожному регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 травня в Україні було зафіксовано 18 616 випадків коронавірусної хвороби (325 виявили за добу). З них 535 – летальні випадки (+21 за добу), а одужати вдалося 5276 пацієнтів (+160 за добу).

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
РНБО Міністерство охорони здоров'я
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 876.

    Вилікувалися: 5632. Померли: 548.

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