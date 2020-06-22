Плюс 200 за добу: на Львівщині встановили новий антирекорд COVID-19

За добу 21 червня на Львівщині зафіксували 200 нових заражених коронавірусною інфекцією, що стало антирекордом із добового приросту в регіоні.

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Загальна кількість інфікованих COVID-19 досягла 3 980 осіб, повідомляє Telegram-канал "Львів VS коронавірус".

Від коронавірусу там померли 114 осіб, видужали 674 пацієнти.

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 736 ПЛР-тестів, з яких 200 – позитивні (100 – це жителі Львова). З них нових проб ПЛР-тестів – 468, з яких 129 – позитивні", – йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов разом зі своїм заступником і провідними фахівцями України 22 червня вирушили до Львівської області, щоб розібратися з ситуацією зростання кількості заражених на коронавірус.

"Я зараз перебуваю на Львівщині. Останній тиждень ми спостерігаємо великий зріз захворюваності саме у Львівській області. Сьогодні знову у нас 200 хворих. Загальна кількість підтверджених випадків – 3980 за весь час пандемії, це дуже велика кількість", – повідомив Степанов під час брифінгу 22 червня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дві авіакомпанії з 21 червня відновили регулярні польоти до України після тримісячної перерви через пандемію коронавірусу.