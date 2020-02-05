"Плюнули в колодязь 5 років тому!" В Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"

На території анексованого Криму, в Сімферополі, заявили про відключення води та подачу за графіком через недостачу запасів в поверхневих водоймищах.

З 10 лютого холодна вода в крані буде доступна городянам вранці і ввечері, а гаряча - тільки по вихідним. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила "мер Сімферополя" Олена Проценко.

За її словами, запасів води вистачить на період від 90 до 100 днів.

У Криму закінчується вода dialog.ua

"Запасів води в поверхневих водоймищах, які живлять Сімферополь, не достатньо, щоб цілодобово і безперебійно забезпечувати місто. Зараз необхідно максимально раціонально використовувати наявні водні ресурси", – написала вона.

Під публікацією Проценко місцеві жителі буквально проклинають окупаційну владу. Більшість людей не знає, як можна жити в таких умовах.

"Мерша" Сімферополя повідомляє-води немає

зовсім

Переходимо на графік подачі pic.twitter.com/KfkaTRRT0Z - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) February 5, 2020

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Криму окупаційна влада заборонила автомийки та сауни через дефіцит води на півострові.

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