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7 лютого • оновлено в 09:31
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"Плюнули в колодязь 5 років тому!" В Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"

44.3т
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На території анексованого Криму, в Сімферополі, заявили про відключення води та подачу за графіком через недостачу запасів в поверхневих водоймищах.

З 10 лютого холодна вода в крані буде доступна городянам вранці і ввечері, а гаряча - тільки по вихідним. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила "мер Сімферополя" Олена Проценко.

За її словами, запасів води вистачить на період від 90 до 100 днів.

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У Криму закінчується вода

У Криму закінчується вода

dialog.ua

"Запасів води в поверхневих водоймищах, які живлять Сімферополь, не достатньо, щоб цілодобово і безперебійно забезпечувати місто. Зараз необхідно максимально раціонально використовувати наявні водні ресурси", – написала вона.

Під публікацією Проценко місцеві жителі буквально проклинають окупаційну владу. Більшість людей не знає, як можна жити в таких умовах.

У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"
У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"
У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"
У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"
У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"
У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"
У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"
У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"
У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"
У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"
У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"
У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"
У Криму вимкнули воду: місцеві проклинають "владу"

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Криму окупаційна влада заборонила автомийки та сауни через дефіцит води на півострові.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
"..р а ш н е п и з д е ц ,и это меня радует"-из выступления В.В.Путина на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге в мае 2018г.Слава Украине!!!..
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1
1
Костенко Игорь
Костенко Игорь
Согдасен что Путин виноват! Виноват он что нп поступает с днепровским каналом так, как Израиль поступил с Голанами. Надеюсь новый президент России будет меньшим ссыклом и в целях предотвращения гуманитарной катастрофы возьмёт контроль над дамбой. А может и над Днепром.
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1
2
Харченко Вадим
Харченко Вадим
Костенко Игорь, "..р а ш н е п и з д е ц ,и это меня радует"-из выступления В.В.Путина на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге в мае 2018г.Слава Украине!!!..
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1
1
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Неужели проклинают власть? Неужели пукина х.уес.осят? Айайай
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3
1

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