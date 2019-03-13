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"Плюну в послід": Соколова зухвало висловилася про зустріч з Соловйовим

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Українська журналістка Яніна Соколова розповіла, що зробить у випадку зустрічі з одним з головних пропагандистів президента Росії Володимира Путіна Володимиром Соловйовим.

У прямому ефірі з глядачами вона відповіла на питання, "що скаже соколине око, якщо зустрінеться з солов'їним послідом". "Так що скаже соколине око? Він плюне в цей послід і своїм спопеляючим плювком знищить його. Це єдина відповідь на це питання. До речі, вони бісяться страшно. Минулого тижня кілька разів згадували про "Вечори", вже бояться згадувати моє ім'я вголос", — сказала Соколова.

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Також вона анонсувала відповідь російським пропагандистам в найближчому випуску "Вечора".

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла, як Путін вплине на вибори президента в Україні.

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Особи
Яніна СоколоваВолодимир Соловйов
Місце
Україна
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