Мурашник! Український курорт показав Криму справжній пляжний сезон

У популярному місці відпочинку в Україні, в смт Кирилівка Запорізької області, в самому розпалі курортний сезон, пляжі забиті відпочивальниками, чого не скажеш про Крим.

Так, у мережі було опубліковано яскраве відео, зняте з квадрокоптера з висоти пташиного польоту в Кирилівці. Автор ролика зазначає, що пляжі виглядають, як мурашники.

Водночас у соцмережах публікують фото курортного сезону в Криму. Пляжі пустують.

Так, наприклад, блогер RoksolanaToday & Крим25% в своєму Twitter розмістила фото севастопольського пляжу Омега, де видно буквально кілька десятків людей.

пляж Севастополя Twitter RoksolanaToday & Крим25%

пляж Севастополя Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кирилівці в басейні поряд із водною гіркою потонула 3-річна дитина. За нею не догледіла бабуся.

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