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Мурашник! Український курорт показав Криму справжній пляжний сезон

13.5т Читати матеріал російською

У популярному місці відпочинку в Україні, в смт Кирилівка Запорізької області, в самому розпалі курортний сезон, пляжі забиті відпочивальниками, чого не скажеш про Крим.

Так, у мережі було опубліковано яскраве відео, зняте з квадрокоптера з висоти пташиного польоту в Кирилівці. Автор ролика зазначає, що пляжі виглядають, як мурашники.

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Водночас у соцмережах публікують фото курортного сезону в Криму. Пляжі пустують.

Так, наприклад, блогер RoksolanaToday & Крим25% в своєму Twitter розмістила фото севастопольського пляжу Омега, де видно буквально кілька десятків людей.

пляж Севастополя

пляж Севастополя

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

пляж Севастополя

пляж Севастополя

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кирилівці в басейні поряд із водною гіркою потонула 3-річна дитина. За нею не догледіла бабуся.

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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Какой смысл вранья нацистов? В том что к вам нацистам люди никогда не поедут?) Нет смысла, вас тварей люди боятся. Купайтесь в своем дерьме, которое изгадили.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области возле туристической базы на Бирючьем полуострове сложилось плачевное положение с санитарией. Ситуацию возле одной из баз показал в соцсети директор Национального парка Приазовский Дмитрий Воловик, указав, что эта прилегающая территория не входит в зону ответственности парка. "Живописная" картина в заповедной зоне — горы мусора, пищевые отходы в пакетах, черви, гадюки и мыши. Так выглядит въезд на базу отдыха "Любава". Вонь от мусорника стоит на всю округу", — говорит на видео Воловик.
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Semenov Igor
Semenov Igor
По украинским меркам - хорошо отдыхать, когда места на пляже нет, а в море люди как селедка в бочке.... Я такого отдыха не хочу. Хочу, что бы на берегу было достаточно сворбодно и идущие к берегу случайно на яйца не наступили, а плавать в море хочу не толкаясь локтями с другими купающимеся. Ну идиотское желание, я понимаю....
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