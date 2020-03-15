В СРСР існувала убога система громадського харчування. А такого поняття, як фастфуд не було в принципі. Під поняття швидкого перекусу підпадали пиріжки з прилавка або ж знамениті "пляшці кефіру, пів батона".

Про систему радянського громадського харчування написав білоруський блогер Максим Мирович.

Кафе і столові

"Нормальних кафе в сучасному представленні в СРСР не було – вся система громадського харчування належала державі, конкуренція була відсутня, і тому якість харчування і в цілому сервісу було стабільно низьким. Продукти розкрадалися, їжа була несмачною, обслуговування було хамським", – зазначив блогер.

Радянський магазин

Мирович додав, що в Союзі для бажаючих "перекусити на швидку руку" столові пропонували варіанти на кшталт пиріжків з чаєм або склянки сметани. У деяких їдальнях існували також окремі бари/кафе з холодними закусками, пиріжками та чаєм.

"Але там все, як правило, теж було досить убогим, несвіжим і не викликає апетит – якісь вчорашні бутерброди з підвітряною ковбасою, черстві коржики "молочні", розбавлений кефір тощо", – відмічено в публікації.

СРСР

Чебуречні та пивні

Всілякі пирожкові та чебуречні в СРСР існували або у вигляді окремих невеликих закладів, або у вигляді вуличних лотків з їжею.

"Якість їжі в подібних закладах було стабільно низькою – м'яса в пиріжках було трохи і воно було жилавим, самі пиріжки часто бували вчорашніми, що легко вгадувалося по зачерствілому тісту, яке просто трохи розігріли зовні. Ну а чебуреки через постійну економії тижнями смажили в одному і тому ж маслі – що робило їх не просто несмачною, але і токсичною їжею", – писав Мирович.

Радянське харчування

Їжа в СРСР

А в так званих пивних можна було купити розливного пива і якусь нехитру закуску до нього, наприклад, просоленого подлещика.

"Совкові пивні були справжнім днищем – заляпані липкі столи (найчастіше стоячі), бруд, моторошний люмпенізований контингент – який в пиво нерідко крадькома плескав горілку і пив отриманий коктейль, називаючи його "йоршом". Убозтво подібних закладів було помітно навіть по відсутності посуду – радянські алкаші нерідко крали/розбивали пивні кухлі, і тому пиво відпускалося там у власну тару, на кшталт півлітрових банок, які використовувалися замість склянок ", – відзначав блогер.

Харчування в Союзі

Перекус на роботі і вдома

Робітники в Союзі на обідній перерві часом їли куплений в магазині хліб або батон з холодним молоком, кефіром.

"Зробити якісь красиві міні-бутерброди або сирну (або фруктову) нарізку – це все не про совок, в тому числі і тому, що в СРСР не було нормальних продуктів для такого. Найчастіше радянський домашній перекус виглядав так – якісь несмачні бутерброди з чаєм або вчорашня картопля з металевої миски", – відзначав блогер.

Їжа радянських людей

Магазин в СРСР

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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