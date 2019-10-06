"Плутаєте х*р з пальцем!" Соколова посварилася з Добкіним через "русскій мір"

Між українською журналісткою Яніною Соколовою і скандальним нардепом VIII скликання, головою партії "Християнські соціалісти" Михайлом Добкіним знову сталася жорстка суперечка через ідеологічні розбіжності.

Вони посварилися під час інтерв'ю для програми "Рандеву". Зокрема, Добкіна зачепили слова Соколової про те, що пропагандистський штамп "діди воювали" і постановочна акція "Безсмертний полк" та її символіка у вигляді забороненої "георгіївської" стрічки не є актуальними і не припустимі для сучасної України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця ).

"Ваші слова "діди воювали" для мене вже глибоко образливі! Так, у мене воювали два діди. Ви говорите це з іронією і сарказмом! Для вас вони не воювали!" – огризнувся Добкін.

Соколова, в свою чергу, зазначила, що її предки також брали участь у Другій світовій війні, проте нагадала, що сама по собі фраза "діди воювали" стала мемом через пропаганду злочинної ідеї "русского міра".

"Мемами ці фрази стали у виродків, а у нормальних людей це речі, над якими жартувати не можна! Якщо говорите так, як говорите ви "діди воювали", тоді навіщо дискусія? Для мене "георгіївська" стрічка – це не знак "ополченців", які воюють проти української армії. Це кольори георгіївського хреста в царські часи і медалі, якими нагороджувалися люди за особливі заслуги під час бойових дій", – сказав одіозний політик.

Крім того, він поставив Соколовій неадекватне питання про те, чи буде вона вважати державний прапор України забороненим, якщо хтось із ним в руках когось зґвалтує.

Телеведучу глибоко обурило цинічне порівняння Добкіна, і вона яскраво поставила його на місце, процитувавши його ж слова.

Добкін і Соколова

"Ви плутаєте х*р з пальцем, проводячи ці аналогії. Це абсолютно різні речі", – вгамувала Соколова опонента.

Однак він продовжував стояти на своєму, наводячи в якості аргументів дуже безглузді формулювання. "Георгіївська" стрічка – це погано? А якщо її одягнуть повстанці у Венесуелі і підуть воювати проти Уго Чавеса. Це добре чи погано?" – пожартував Добкін.

Соколова, в свою чергу, нагадала скандальному українофобу, що він живе в Україні, а не у Венесуелі, і на сході його держави йде війна, де людей вбивають терористи, знаком розрізення яких є саме "георгіївська" стрічка.

"Тому я не одягаю "георгіївську" стрічку сьогодні. Але тільки лише підкоряючись національному законодавству, а не тому, що я змінив своє ставлення до цього символу, який не пов'язаний з новітньою історією України", – знову огризнувся Добкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Добкін розкритикував українську журналістку Яніну Соколову за її мову. На його думку, ведуча вжила польські слова замість українських. "Не треба плутати х*р з пальцем. Польські та інші чужорідні слова не впихуй в рідну мову, рогулиха", – написав він.

Також Добкін поскандалив з Соколовою, обізвавши її та прихильників п'ятого президента України Петра Порошенка матюками. Крім того, він перейшов на відкриті погрози.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся