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"Площа курмаршала": у "ДНР" зганьбилися з "увічненням" Захарченка

1.9т Читати матеріал російською

Терористи "ДНР" перейменували Жовтневу площу в окупованому Донецьку на честь ліквідованого ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав український журналіст Денис Казанський. Новина викликала хвилю насмішок і обурень у мережі.

"Ватники лаяли Україну за декомунізацію і знищення "нашої історії", а тепер провели свою декомунізацію – перейменували Жовтневу площу в Донецьку на честь Захарченка. Жовтневою площа перед ДонОДА називалася з часів СРСР, але тут чомусь "нашу історію" не пошкодували", – зазначив він.

У коментарях під постом українці влаштували бурхливу дискусію з цього приводу і рознесли прихильників російської окупації за фанатичне поклоніння кримінальникам, яких перетворили на фейкових "героїв".

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У "ДНР" перейменували площу на честь Захарченка

У "ДНР" перейменували площу на честь Захарченка

Twitter Дениса Казанського

Терористи перейменували Жовтневу площу в Донецьку на честь Захарченка

Терористи перейменували Жовтневу площу в Донецьку на честь Захарченка

Twitter Дениса Казанського

"А це спеціально, щоб під декомунізацію, мабуть, не потрапила. Потрібно буде окремий закон про "деватифікацію" ухвалити", "Вулиці "ДНР": вул. Моторилера, вул. Гіві, вул. Гіркін платц і вулиці замочених за розконсервацію стратегічних шахт СРСР, Кобзон штрассе і на честь нації синьйорів-панталонів з братнього "ЛНР" – ул.ЛНРників, Залдостанівська, Чичеринська, Сурковська", "Пипець, у алкаша підйом. Так би від горілки здох – тепер йому пам'ятники ставлять", – тролять окупантів під постом Казанського.

"Площа курмаршала": у "ДНР" зганьбилися з "увічненням" Захарченка

"Площа курмаршала": у "ДНР" зганьбилися з "увічненням" Захарченка

"Так і назвали? Захерастська площа?", "Площа курмаршала, площа курячого повстання", "А на мавзолей не вистачило грошей? Все-таки "республіку" створив", "Потрібно було вулицю назвати Zaxer Strasse", "О, курмаршал!", "А намет зі свіжою курятиною де?" – продовжили яскравий стьоб терористів українці.

"Площа курмаршала": у "ДНР" зганьбилися з "увічненням" Захарченка

"Площа курмаршала": у "ДНР" зганьбилися з "увічненням" Захарченка

"Площа курмаршала": у "ДНР" зганьбилися з "увічненням" Захарченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, терорист "ДНР", російський письменник Захар Прилєпін похвалився в мережі фото позбавленої смаку інсталяції на місці підриву Захарченка. На кафе "Сепар", де і вбили терориста, повісили банер з його фотографією і нібито цитатою, що належить йому.

За цю публікацію Facebook забанив Прилєпіна на 30 днів, чим украй розсердив скандального бойовика.

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Особи
Олександр Захарченко Денис Казанський
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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преловский костя
преловский костя
преловский костя, Воспитательная работа с Рамзаном Кадыровым - http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573108 Рамзану до всего есть дело. Если в Чили кто-то пёрнет, он обязательно прокомментирует. А так как мозгов нет, то он всегда пургу несёт. Достал уже своей болтовнёй. Только не думайте, что от этого баклана кто-то прячется. Я работаю почтальоном в Красногорске, в ОПС-6 ( индекс 143406). Что-то рамзановские шавки меня найти не могут. Рамзан, приходи в Макдональдс у ст. Павшино, я дам тебе кое-что понюхать и ты сразу возьмёшь след.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Символ домбасса- шепелявый несчастный лох.
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преловский костя
преловский костя
Владимирович Владимир, Воспитательная работа с Рамзаном Кадыровым - http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573108 Рамзану до всего есть дело. Если в Чили кто-то пёрнет, он обязательно прокомментирует. А так как мозгов нет, то он всегда пургу несёт. Достал уже своей болтовнёй. Только не думайте, что от этого баклана кто-то прячется. Я работаю почтальоном в Красногорске, в ОПС-6 ( индекс 143406). Что-то рамзановские шавки меня найти не могут. Рамзан, приходи в Макдональдс у ст. Павшино, я дам тебе кое-что понюхать и ты сразу возьмёшь след.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Та не...как то свiдoмо МAHДАйнутая мpaзота лиханула с степой кошкодавом и шухевичем, а это нормально.
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