"Площа курмаршала": у "ДНР" зганьбилися з "увічненням" Захарченка

Терористи "ДНР" перейменували Жовтневу площу в окупованому Донецьку на честь ліквідованого ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав український журналіст Денис Казанський. Новина викликала хвилю насмішок і обурень у мережі.

"Ватники лаяли Україну за декомунізацію і знищення "нашої історії", а тепер провели свою декомунізацію – перейменували Жовтневу площу в Донецьку на честь Захарченка. Жовтневою площа перед ДонОДА називалася з часів СРСР, але тут чомусь "нашу історію" не пошкодували", – зазначив він.

У коментарях під постом українці влаштували бурхливу дискусію з цього приводу і рознесли прихильників російської окупації за фанатичне поклоніння кримінальникам, яких перетворили на фейкових "героїв".

У "ДНР" перейменували площу на честь Захарченка Twitter Дениса Казанського

Терористи перейменували Жовтневу площу в Донецьку на честь Захарченка Twitter Дениса Казанського

"А це спеціально, щоб під декомунізацію, мабуть, не потрапила. Потрібно буде окремий закон про "деватифікацію" ухвалити", "Вулиці "ДНР": вул. Моторилера, вул. Гіві, вул. Гіркін платц і вулиці замочених за розконсервацію стратегічних шахт СРСР, Кобзон штрассе і на честь нації синьйорів-панталонів з братнього "ЛНР" – ул.ЛНРників, Залдостанівська, Чичеринська, Сурковська", "Пипець, у алкаша підйом. Так би від горілки здох – тепер йому пам'ятники ставлять", – тролять окупантів під постом Казанського.

"Так і назвали? Захерастська площа?", "Площа курмаршала, площа курячого повстання", "А на мавзолей не вистачило грошей? Все-таки "республіку" створив", "Потрібно було вулицю назвати Zaxer Strasse", "О, курмаршал!", "А намет зі свіжою курятиною де?" – продовжили яскравий стьоб терористів українці.

Ватники лаяли Україну за декомунізацію і знищення "нашої історії", а тепер провели свою декомунізацію - перейменували Жовтневу площу в Донецьку на честь Захарченко.



Жовтневої площа перед ДонОГА називалася з часів СРСР, але тут чомусь "нашу історію" не пошкодували pic.twitter.com/EGWASSuU06 - Денис Казанський (@den_kazansky) 28 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, терорист "ДНР", російський письменник Захар Прилєпін похвалився в мережі фото позбавленої смаку інсталяції на місці підриву Захарченка. На кафе "Сепар", де і вбили терориста, повісили банер з його фотографією і нібито цитатою, що належить йому.

За цю публікацію Facebook забанив Прилєпіна на 30 днів, чим украй розсердив скандального бойовика.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!