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23 жовтня • оновлено в 07:30
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Плохо жилось при Порошенко?

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ИДИТЕ САМИ.

Под администрацию "президента" - за пенсиями.

На пешеходные переходы - за учительскими зарплатами.

На Майданы - за ФОПов.

Чужими руками таскать каштаны из огня уже не получится. И здесь нет ничего обидного - обычный прагматизм.

Есть у нас такая совковая штука - терпеть. Пока не заболит - к врачу не пойдем. Европеец пойдет - наши нет. Терпим вынужденные поборы гаишников. Европейцы их не терпели, и теперь не имеют поборов. Мы - терпели, давали взятки, и имеем. Мы терпим мусор под ногами и туда же сами плюем. Терпим "свавілля" чиновников, и снова выбираем таких же. Бессмысленное, беспощадное советское терпение.

Наверное, последние 5 лет украиноцентризма, этого всплеска, были таким неудобством для большинства, что оно наконец дождалось своей очереди, чтобы вернуться к своему привычному и понятному состоянию - терпеть.

Новини
Лавру построили еще до появления России

И когда сегодня раздается тихий ропот, приглушенный, но недовольный, что, мол, "выйдем на Майдан" - на Майдан выходили совсем другие люди.

Не за образную Марию Васильевну, лишившуюся субсидий. Не за Петра Ивановича, водителя такси без кассового аппарата. Не за Наташку, недополучившую зарплату в школе за 4 месяца. Не за Саньку евробляхера. Не за "вот это вот все".

Одни терпели войну - другие ее "воевали". Одним плохо жилось при Порошенко - другие "держали небо" над ними.

А у каждого лидера есть своя эпоха. Он ее творит сам, с единомышленниками или потому что так обстоятельства сложились, совпало. Мы Кучме приписываем то, что олигархам дал место у государственного бюджета. Мы Януковича обвиняем в том, что сотворил некую "семью", позарившуюся на ресурсы страны и берущую все, что можно и нельзя. Мы Пороху приписываем войну, не зная даже, когда и кем эта война была начата, а критикующего его достаточно ввести в ступор одним словом "обоснуй". И вот - эпоха Зеленского. Нет, это не он ее создал - он ее возглавил. Эпоха терпил. Эпоха капитулянтов. Эпоха слабости, и он - ее представитель. Когда нам хорошо - идите все на... Когда нам плохо - идите все вместо нас. На Майдан, на войну, на смерть и куда-то еще...

Нет. Сами теперь.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Петро Порошенко
Місце
Росія
Теги
війна Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Тарас Бор
Тарас Бор
По "мнению" Кудренки,люди,которые не стали терпеть и послали накуй Порошенко(а таких,как известно 3/4 избирателей)на выборах президента -- "терпилы и капитулянты".И оказывается,при незабвенном Петре Алексеевиче мы стали жить просто чудесно.Украина стала самой нищей страной Европы.А это ж, бляяяяттть,большое достижение.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Кстати в Москве поборы гаишников давно нет. Да и вообще от Новороссийска и Крыма до Архангельска. Дальше пока на машине не ездил
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Белый господин
Белый господин
Глаголом жжёт за папку. Шалава.
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