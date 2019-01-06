''Пливемо в рідну гавань'': в мережі висміяли невдоволення росіян через Томос для ПЦУ

Українці в мережі висміяли невдоволення росіян через отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію.

Користувачі нагадали, що тепер держава пішло ще на один крок від "російського брата", і пораділи незалежності.

"Доброго ранку, православні! Сьогодні на Фанарі – свято Епіфанія, або Богоявлення по-українськи, по-народному Хрещення. Зараз в храмі святого Георгія служать великий чин освячення води, пізніше буде вручений Томос про автокефалію з рук Вселенського Патріарха Варфоломія митрополиту Епифанию. Це наше спільне свято", – написав релігієзнавець Андрій Ковальов в Facebook.

"А здавалося б, яка простим парафіянам різниця, де молитися Богу? А священики взагалі повинні радіти, що ще одна територія отримала Томос і визнання. Але все сиплять прокляття. Королівство кривих дзеркал", – пишуть в мережі.

А здавалося б, яка простим парафіянам різниця, де молитися Богу? А священики взагалі повинні радіти, що ще одна територія отримала томос і визнання. Але все сиплять прокльони. Королівство кривих дзеркал. - 2gun (@ Barmaley606) 6 січня 2019 р.

Також користувачі висміяли реакцію Російської православної церкви на офіційне отримання незалежності України від РФ.

"В адміністрації чекіста Гундяєва назвали Томос для ПЦУ "недійсним". З таким же успіхом ФСБ/РПЦ може назвати "недійсною", наприклад, Конституцію США. Або Північноатлантичний договір. Та що завгодно. Всім давно плювати, що там чекісти скажуть, навіть якщо вони в рясі", – відзначили в "Інфорвойсках України".

В администрации чекиста Гундяева назвали Томос для ПЦУ "недействительным".



С таким же успехом ФСБ/РПЦ может назвать "недействительной", например, Конституцию США. Или Североатлантический договор. Та что угодно.



Всем давно плевать, что там чекисты скажут, даже если они в рясе — ІнфоВійська України (@i_army_org) 5 січня 2019 р.

"Відкрив стрічку. Бачу твіт." Навіщо ви постите з * ський поруч з твітами про Томос. Укртомоснадзор прям. Тільки фанатиків нам ще не вистачало, щоб в світській країні ладанчіком в соцмережі тикати. Ну а в цілому ще один канат зв'язку з РФ обрубаний. Пливемо в "рідну гавань". Але без Русні ", – посміялися користувачі.

Відкрив стрічку. Бачу твіт. "Навіщо ви постите сиськи поруч з твітами про Томос"

Укртомоснадзор прям. Тільки фанатиків нам ще не вистачало, щоб в світській країні ладанчіком в соцмережі тикати.

Ну а в цілому ще один канат зв'язку з РФ обрубаний. Пливемо в "рідну гавань" .Але без Русні. - РадіоБабай (@radiobabay) 5 січня 2019 р.

"Храм святого Георгія в Стамбулі під час урочистої служби з нагоди вручення Томосу прямо зараз. Дуже тісно і жарко. Атмосфера непередавана. Люди все прибувають", – зазначив Тарас Березовець.

Екс-депутат нелегітимної Держдуми РФ Сергій Марков написав, що Томос має і політичний і релігійний вимір.

"З точки зору православного – це розкол православ'я Русі. Це кара Божа російському народу за те, що в 2014 дивилися, як російські міста, і десятки мільйонів росіян людей захоплюються ворогами Росії. Дивилися і нічого не зробили для порятунку України від наслідків державного перевороту, вчиненого зовнішніми силами, які не приховують своєї ненависті до православ'я. Свою віру треба мати силу захищати. Інакше ваші діти і внуки молитимуться чужим богам", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.

В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу. 6 січня на Божественній літургії Томос вручили.