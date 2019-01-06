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''Пливемо в рідну гавань'': в мережі висміяли невдоволення росіян через Томос для ПЦУ

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Українці в мережі висміяли невдоволення росіян через отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію.

Користувачі нагадали, що тепер держава пішло ще на один крок від "російського брата", і пораділи незалежності.

"Доброго ранку, православні! Сьогодні на Фанарі – свято Епіфанія, або Богоявлення по-українськи, по-народному Хрещення. Зараз в храмі святого Георгія служать великий чин освячення води, пізніше буде вручений Томос про автокефалію з рук Вселенського Патріарха Варфоломія митрополиту Епифанию. Це наше спільне свято", – написав релігієзнавець Андрій Ковальов в Facebook.

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"А здавалося б, яка простим парафіянам різниця, де молитися Богу? А священики взагалі повинні радіти, що ще одна територія отримала Томос і визнання. Але все сиплять прокляття. Королівство кривих дзеркал", – пишуть в мережі.

Також користувачі висміяли реакцію Російської православної церкви на офіційне отримання незалежності України від РФ.

"В адміністрації чекіста Гундяєва назвали Томос для ПЦУ "недійсним". З таким же успіхом ФСБ/РПЦ може назвати "недійсною", наприклад, Конституцію США. Або Північноатлантичний договір. Та що завгодно. Всім давно плювати, що там чекісти скажуть, навіть якщо вони в рясі", – відзначили в "Інфорвойсках України".

"Відкрив стрічку. Бачу твіт." Навіщо ви постите з * ський поруч з твітами про Томос. Укртомоснадзор прям. Тільки фанатиків нам ще не вистачало, щоб в світській країні ладанчіком в соцмережі тикати. Ну а в цілому ще один канат зв'язку з РФ обрубаний. Пливемо в "рідну гавань". Але без Русні ", – посміялися користувачі.

"Храм святого Георгія в Стамбулі під час урочистої служби з нагоди вручення Томосу прямо зараз. Дуже тісно і жарко. Атмосфера непередавана. Люди все прибувають", – зазначив Тарас Березовець.

Екс-депутат нелегітимної Держдуми РФ Сергій Марков написав, що Томос має і політичний і релігійний вимір.

"З точки зору православного – це розкол православ'я Русі. Це кара Божа російському народу за те, що в 2014 дивилися, як російські міста, і десятки мільйонів росіян людей захоплюються ворогами Росії. Дивилися і нічого не зробили для порятунку України від наслідків державного перевороту, вчиненого зовнішніми силами, які не приховують своєї ненависті до православ'я. Свою віру треба мати силу захищати. Інакше ваші діти і внуки молитимуться чужим богам", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.

В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу. 6 січня на Божественній літургії Томос вручили.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Теги
ТомосРПЦєдина церква
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
И где тут смеющиеся украинцы? Не видно ни одного. Малочисленный чубато-свидомый сброд, скакавший на Майдане за труселя и печенюшки и продавший туркам свою веру за возможность чистить сортиры в турецких мечетях.
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Файбер Моня
Файбер Моня
томас от фонаря или турецкая церковь торжественно провозгласила очередную украинскую конфессиональную секту. ))
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Он Алекс
Он Алекс
Файбер Моня, чмо ты пригожинское! Терпи ватная продажная 18 рублевая за пост ты мразь
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Makc Махов
Makc Махов
Файбержид обрезаное яйцо кацапа 🇷🇺🐷🖕, мнение кацапа похуй как и рост фюрера Хуйлопутина Владимир Владимировича! 🇷🇺🖕🤣🤣😃🐷🐷😁☠️
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CARGO 100
CARGO 100
Хуторяне, вы еще обрезание не начали на радость Чубарову с Вальцману?
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2 из 3 ответов | показать все
Makc Махов
Makc Махов
Хoзяин Хохлoв, рашеншвайне 🐷🇷🇺 есть нельзя! Но многие в Кацапии этого не знают и продолжают есть! Хайль Путин! Пу-тин Хуй-ло капут! 🇷🇺🖕🤣🤣😃🐷🐷😁☠️
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Makc Махов
Makc Махов
CARGO 100, обрезание голов кацапам будет происходить в Мацквабаде!Главным резальщиком назначен Кадыров! С 16 лет кацапам головы режет! ☠️😁😁🐷😃🤣🤣🖕🇷🇺
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