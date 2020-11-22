Плазма крові може рятувати тяжких пацієнтів з COVID-19, – сімейна лікарка

Реконвалесцентна плазма крові людей, що перехворіли на коронавірус, могла б допомогти у лікуванні тяжких пацієнтів з COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла сімейна лікарка Віталіна Олещенко. "Це дуже крута задумка, і буде дуже добре, якщо вона все ж таки матиме життя, тому що противірусні препарати не працюють. Але я можу собі уявити, яка це буде паперова тяганина, наскільки тяжко буде це все офіційно зробити", – зазначила вона.

За словами лікарки, в крові людей, що перехворіли на коронавірус, до 3 місяців зберігаються імуноглобуліни G. "Таку плазму можна вводити тяжкохворим пацієнтам і допомагати чиїмось імунітетом боротися з коронавірусом в іншому тілі", – пояснила вона.

Разом з тим, за прогнозами медички, через бюрократичну тяганину широке використання плазми крові в лікуванні коронавірусу не можна очікувати до кінця поточного року. Окрім того, вона припустила, що не всі хворі будуть згодні на такий спосіб лікування.

"Враховуючи те, наскільки наші люди зараз перелякані, я не думаю, що багато хто на це погодиться", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, в протокол лікування коронавірусної хвороби додали новий метод. Відтепер для підвищення імунного захисту хворим з COVID-19 будуть вводити реконвалесцентну плазму.