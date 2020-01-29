Проституция.
В Нидерландах законна.
В Германии законна.
В Австрии законна.
В Швейцарии законна.
А с*ка в Украине спецагентам нечем больше заняться. Они сначала приходят на минет, а потом судят жриц за проституцию.
Вдумайтесь - уголовное преследование за орал. Дали 4 года условно.
Какой бл*дь безвиз.
Какая бл*дь Европа.
Мы уже 28 лет не в СССР, у нас светское государство и мы продолжаем судить людей за оказание услуги секса за деньги.
Я не политик.
Мне плевать на рейтинги и что кто обо мне думает.
Кому-то очень удобно делать вид, что платного секса в Украине нет и собирать мзду с борделей.
Пройдите в выходные по центру Киева..
У нас на каждом втором углу стрип-клуб.
У нас гостиницы Киева, Одессы и Львова забиты секс-туристами.
К нам табунами едут на выходные бюджетно перепихнуться
И вы продолжаете делать вид, что у нас секс должен быть уголовно наказуемым.
Так если так, то бл*ди тут не девечёнки, бляди здесь вы - все те кто закрывает глаза и делает вид, что запрет на проституцию - это ок.
Обидно.
Что в этом самом молодом и самом новом Парламенте Украины не оказалось ни одного человека, который бы честно сказал.
Ребята.
Зачем мы держим огромную сферу в тени.
Зачем мы даём работу бандитам, сутенерам и крышующим их силовикам.
Зачем мы держим в страхе быть разоблаченными клиентов и пойманными девушек.
Зачем мы делаем фиктивные облавы и заводим пустые уголовные дела с целью чьей-то наживы.
Почему мы не хотим признать - платный секс был, есть и будет. Везде и всегда.
Давайте легализируем его, введём правила, обяжем работающих в этой индустрии проходит медицинские осмотры и честно платить налоги.
Даже за эти пол года.
Можно было давно легализировать этот бизнес. Но намного легче самим пользоваться услугами проституток, а на публику хлопать стрип-клубы и кошмарить работающих там людей.
В конце концов.
Это не ваше собачье дело, как человек распоряжается своим телом, своим временем и своей жизнью.
Хватит уже запрещать и создавать кормушки для бандитов и мразей в погонах.
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