Платна медицина: коли і що зміниться для українців

В Україні в 2018-м офіційно вступила в дію медична реформа, але тарифи на платні послуги сформують тільки в наступному році. 2018-2019 - перехідний період, після якого українцям доведеться офіційно платити в лікарнях.

"З 1 січня 2020 реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється для всіх видів медичної допомоги", - йдеться в прийнятому законі про гарантії медичного обслуговування. В цьому і в наступному роках чиновники повинні порахувати і затвердити тарифи на всі медичні послуги.

У 2019-му платна медицина може з'явиться частково, а вже з 2020-го - тарифи вступлять в силу. При чому, відповідно до закону, за найпоширеніші медпослуги буде платити держава, решту потрібно буде оплачувати з власного гаманця, або ж за допомогою медичної страховки.

Тарифи на медичні послуги поки що не розрахували. У профільному парламентському комітеті вже з'явилися передбачувані розцінки. Наприклад, майже в 28 грн обійдеться вимірювання тиску, а лікування відкритої рани пальця може обійтися більш ніж в 70 тис. грн. Залежно від того, скільки грошей виділять на медицину в 2020 році, і буде формувати список "медичних послуг", які оплачує держава.

До слова, в цьому році медична реформа торкнулася "первинки", тобто педіатрів, терапевтів і сімейних лікарів. На кожного дорослого хворого вони можуть отримати від держави 370 грн / рік. І чим більше пацієнтів, тим вище зарплата у лікаря. Пацієнти повинні укладати меморандуми з лікарями первинної ланки.

Раніше "Обозреватель" докладно писав про те, як вибрати сімейного лікаря в Україні.