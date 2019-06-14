"Платили по $20 тисяч!" Філарет заявив про підкуп під час голосування в ПЦУ

При голосуванні за предстоятеля Православної церкви України, можливо, здійснювався підкуп архієреїв.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів почесний Патріарх ПЦУ Філарет. За його словами п'ятий президент України Петро Порошенко хотів, щоб предстоятелем Української церкви не була Епіфаній, а митрополит Вінницький Симеон (один з архієреїв УПЦ МП, який перейшов в ПЦУ - Ред.). Однак, Філарет наполягав на кандидатурі Епіфанія, яку тоді просував.

"І ось ви зверніть увагу на те, що коли архієреї голосували у другому турі фактично за двох кандидатів, то за Епіфанія проголосували 36 єпископів, а за Симеона - 28. Так хто ці 28? 2 - московських, 13 - з УАПЦ, а 13 архієреїв - з Київського патріархату. Чому ці архієреї голосували за кандидата з Московського патріархату? Тому що Порошенко провів роботу", – розповів Філарет.

Патріарх зазначив, що нібито чув, що єпископам платили за голосування за Симеона по 20 тисяч доларів.

"Я чув про те, що комусь із архієреїв платили по 20 тисяч доларів. Але, правда це чи ні - я стверджувати не можу", – уточнив він.

Патріарх Філарет Деловая столица

Також Філарет запевнив, що не знає, чи платилися Константинопольського патріархату якісь гроші за Томос. При цьому він упевнений, що олігархи в Україні впливають на ПЦУ.

"Впливають. І не тільки олігархи. Але я не хочу про це говорити, тому що це тільки буде сварити нас (з предстоятелем ПЦУ Епіфаніэм - Ред.). А нам треба все-таки думати про єдність. Нам треба будувати в Україні єдину помісну церква. А якщо ми один одного поливати брудом, то не зможемо зійтися", – додав Патріарх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що не був ознайомлений зі змістом Томосу до його отримання, а тому не приймає його.

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