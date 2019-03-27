"Плати або виходь!" У Львові водій викинув дитину в сльозах із автобуса

У Львові маршрутник вигнав 13-річну дівчинку з багатодітної сім'ї через неоплачений проїзд.

Про інцидент розповіла на сторінці "Гаряча лінія міста Львова" в Facebook мама школярки Ірина Демидюк.

Вона запевнила, що завжди вчила дітей платити за проїзд, проте цього разу дочка забула взяти гроші і їй не вистачило на дорогу додому.

Ілюстрація dpchas.com.ua

"Посвідчення ніхто ніколи не використовував. А тут просто прикро, що ми до них із розумінням, а вони мою дитину на вулицю викидають при першій нагоді", – обурилася львів'янка.

Примітно, що у дівчинки дійсно було право на безкоштовний проїзд.

"Водій сказав їй: "Плати або виходь". На наступній зупинці він її висадив. Дитина розплакалася, а ніхто з пасажирів навіть слова не сказав. Ну видно ж, що школярка", – написала Демидюк.

Після інциденту батько дівчинки поговорив із водієм. На питання, навіщо він вигнав дитину, той відповів, що йому невигідно возити пільговиків.

"Не в годину пік висадити дівчинку? Люди, коли ми навчимося бути людьми?" – запитала Демидюк.

У коментарях львів'яни підтримали сім'ю і розповіли, що вже передали дані про водія на підприємство, якому належить транспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Кременці Тернопільської області розгорівся скандал навколо водія маршрутки. Водій виставив на мороз двох сиріт, у яких не знайшлося грошей на проїзд.

8 січня в Житомирській області 21-річна дівчина загинула від переохолодження внутрішніх органів після того, як її висадили з маршрутки між населеними пунктами.

Крім того, в Коломиї водій маршрутки висадив 11-річну дівчинку на мороз, оскільки у неї не вистачило грошей на проїзд. Дівчинці довелося йти додому по снігу і холоду півтори години.

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