Дивом вижила під час вибуху в будинку, але втратила всю сім'ю. Історія 18-річної киянки

Під час вибуху у Києві на Позняках загинула майже вся сім'я. Дивом залишилася живою тільки молодша дочка Настя Недашковська. Зараз дівчина перебуває у своєї подруги. Водночас у соцмережах з'явилися підозрілі люди, які збирають для неї гроші. Вони називаються родичами чи однокласниками.

Детальніше про це читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Вижила дивом

Під завалами будинку по вул. Соломії Крушельницької 1/5 21 червня загинули 45-річна Інна Недашківська, її чоловік – 50-річний Володимир та їхній старший син – 29-річний Євген. Вижила лише 18-річна дочка Настя.

Як розповіла нам кума сім'ї Ірина Калдіна, Володимир працював на залізниці машиністом.

"Інна довгий час займалася дітьми, а потім влаштувалася продавчинею. Старший син Женя працював у суші-кафе. Дуже хороша сім'я була, це жахлива трагедія. Сама Інна сирота, від неї в дитинстві відмовилися батьки. Її забрала, вдочерила і виховувала тітка. Потім Інна вийшла заміж за Володю. Вони стояли в черзі на квартиру на залізниці і ось отримали в цьому будинку", – зазначила вона.

Плакала і просила врятувати її маму

Про те, що біда трапилася з її кумами, Ірина дізналася майже за добу.

"Я бачила по телевізору цю трагедію. У душі щось кольнуло, адже такий жах, вибухнув будинок, начебто і знайомий, але я не надала цьому значення. І вже о першій годині ночі зателефонувала знайома і сказала, що це саме той будинок, де жили Інна з Володею, і що вони загинули. Чомусь вони опинилися у різних моргах", – каже жінка.

Настя вижила дивом: дівчина милася у ванній. Коли пролунав вибух – вона пригнулась, і плита не придавила її. "Вона чула крик мами, стогони тата. Рятувальники її виявили без одягу", – уточнює Ірина.

Рятувальники розбирають завали 112

Також очевидиця писала в соцмережах, що, залишаючи квартиру зруйнованого будинку, на одному з поверхів зустріла дівчинку, яка плакала і просила врятувати маму. Вона чула стогони, але нічого не могла вдіяти. Коли піднялися рятувальники, жінка вже була без ознак життя.

"Настя, як і її мама, невисока на зріст, худенька, її цілком можна було б сприйняти як 14-річну", – пояснює Ірина.

OBOZREVATEL вдалося зв'язатися з подругою Насті, Єлизаветою. "Вона зараз проживає зі мною, в лікарні не була. З нею все гаразд. Є родичі, але Настя не хоче до них їхати, житиме зі мною", – сказала дівчина.

Також вона переказала слова Насті про те, що трапилося того ранку. "Настя була у ванній, щойно переступила поріг, то почула, що на неї падає стеля. Їй вдалося вибратися з квартири, бо ванна була найближче до виходу, вона дійсно чула крики батьків", – передала подруга слова потерпілої.

На Настю збирають гроші

Зараз у соцмережах з'явилися люди, які збирають на свої картки гроші для допомоги Насті. Одні називаються родичами, інші однокласниками та батьками однокласників Насті. Хто вони насправді для осиротілої дівчини, невідомо.

За словами Ірини, у Інни, матері Насті, справді є брат. Але вони почали спілкуватися не так давно. Тому абсолютно невідомо, з ким залишиться Настя. Адже попри те, що їй 18 років, вона ще зовсім дитина.