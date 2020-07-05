Північнокорейська Кейт Міддлтон і перша сестра: що відомо про жінок Кім Чен Ина

Про двох головних жінок у житті лідера Північної Кореї Кім Чен Ина – це його дружина Лі Соль Чжу та сестра Кім Йо Чжон – докладної інформації небагато. Однак при цьому вони є двома головними представницями молодої еліти КНДР, які грають ключову роль у збереженні правлячого режиму диктатури.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися все, що відомо про сестру та дружину північнокорейського лідера.

Лі Соль Чжу – дружина Кім Чен Ина

Імовірно, Лі Соль Чжу стала дружиною лідера КНДР 2009 року, проте про їхні стосунки стало відомо лише в 2012-му.

Про весілля подружжя офіційно повідомлено не було, проте, на відміну від свого батька Кім Чен Іра, який ніколи не з'являвся з жодною з дружин на публіці, Кім Чен Ин більшість заходів відвідує в супроводі дружини. Цей факт посприяв публічному визнанню "шановної першої леді".

Імовірно, Лі Соль Чжу стала дружиною лідера КНДР в 2009 році The Sun

Лі народилася в елітній сім'ї, яка допомагала династії Кимов утримувати владу. У дитинстві вона займалася в музичних школах Пхеньяна, потім навчалася в Китаї.

До заміжжя була співачкою в державному оркестрі Инхасу, що виступав з енергійними композиціями на пропагандистських концертах.

"Батько подивився на мене і сказав, щоб я одружився на цій жінці, тому я довірився йому", – розповів Кім президенту Південної Кореї Мун Чже Іну під час їхньої першої зустрічі в квітні 2018 року.

Зараз Лі Соль Чжу 29, вона на шість років молодша за чоловіка. Письменниця і керівник пекінського бюро газети The Washington Post Анна Файфілд в своїй статті для The Telegraph назвала її "північнокорейською Кейт Міддлтон" і зазначила, що Лі чинить позитивний вплив на чоловіка-диктатора. З чуток, у пари може бути двоє чи троє маленьких дітей.

Кім Е Чжон – сестра Кім Чен Ина

На тлі чуток про те, що Кін Чен Ин помер або хворий, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що молодша сестра лідера КНДР може успадкувати його пост, ставши першою леді-диктатором у Північній Кореї.

Кажуть, Кім Йо Чжон має великий вплив на брата і є найвпливовішою жінкою в країні, за що її називають "перша сестра". За даними Міністерства фінансів США, жінки народилася в Пхеньяні 26 вересня 1989 року, їй 30.

Разом з братом вона вчилася в Швейцарії в 1996-2000 роках. Кім ходила до школи Лібенфельд-Штайнхельцлі в Берні під ім'ям Пак Мі Х'янг, також відвідувала уроки балету і вивчала німецьку.

Кім Йо Чжон, за чутками, має великий вплив на брата Фото: ЗМІ КНДР

Повернувшись додому, вона навчалася у Військовому університеті імені Кім Ір Сена. Свою першу посаду дівчина отримала 2007 року, коли батько призначив її молодшим керівником Корейської робочої партії.

Зараз Кім Йо Чжон обіймає пост першого заступника директора Відділу пропаганди і агітації Центрального комітету Трудової партії Кореї.

Вона супроводжує Кім Чен Ина майже у всіх ділових поїздках, керує роботою преси і фотографів, підносить документи і навіть тримає попільничку.

Кім Йо Чжон відома в КНДР як "перша сестра" Фото: ЗМІ КНДР

Про особисте життя "принцеси Йо-Йонг" майже нічого невідомо. З чуток, в 2015 році вона нібито вийшла заміж за сина урядовця Чой Сонга – Чхве Рьон Хе. І нібито у неї є дитина, але невідомо, від чоловіка або іншої людини.

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