Половина Лівобережної України та Конча-Заспа можуть піти під воду: еколог попередив про реальну небезпеку

Небезпеку становить також і Козинська дамба, яка захищає елітні селища Конча-Заспа та Козин, а також долину річки Козинки

В зоні ризику територія між Дніпром, Десною і аж до Чернігова

Через неконтрольовану забудову дамб Канівського та Київського водосховищ під воду може піти половина Лівобережної України та елітне селище Конча-Заспа.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав український еколог Олександр Соколенко. За його словами, насамперед потерпатимуть лівобережні регіони вздовж Дніпра від Канівського водосховища та нижче від київського мікрорайону Осокорки, вони можуть бути затоплені.

"Це реальна небезпека, яка постійно посилюється. Дамби будували не для того, щоб на них стояли котеджі. Це перешкода поміж водосховищем та навколишніми територіями. Вони земляні, завдовжки кількадесят кілометрів. Якщо розмиє в якісь частині, Лівобережжя України піде під воду. В зоні ризику – регіони вздовж Дніпра від Канівського водосховища та нижче від Осокорків, заллється вся територія між Дніпром, Десною і аж до Чернігова, включно з Конча-Заспою", – запевнив еколог.

Конча-Заспа vesti.ua

За його словами, дамби як споруди дуже складні. Їхня функція не просто відокремити водойму від іншої території з протилежного боку. Дамба має відводити зайву вологу через колектори в спеціальні водовідвідні канали. Такі функціонують уздовж Канівського й Київського водосховищ. Окрім того, дамби додатково укріплювали ще лісопосадками, оскільки корінь утримує вологу.

"Частину цих лісів спалили, інша частина опинилася за парканами численних садиб. Дехто їх навіть вирубав. А компетентні органи, які мали би штрафувати за це, просто не працюють. Рано чи пізно може статися техногенна аварія, в якомусь місці дамбу просто розмиє. Поміж Київським водосховищем і Десною немає ніяких підвищень, відповідно заллється вся територія й перетвориться на суцільну затоплену ділянку", – попередив Соколенко.

Небезпеку становить також і Козинська дамба, яка захищає елітні селища Конча-Заспа та Козин, а також долину річки Козинки.

"Це невелика смуга, але вона теж неконтрольовано забудована котеджами. Ситуація там не така критична, бо це верхів’я водосховища. Рівень води невеликий. Їм більше загрожує прорив Київської ГЕС. Якщо Київське водосховище піде вниз – затопить усю Конча-Заспу", – підсумував еколог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені Національної екологічної ради України побоюються, що через утворення пустот у конструкції Канівської ГЕС вона може зруйнуватися й затопити значну частину Черкаської області.

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