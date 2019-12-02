Питання в Криму: названа умова припинення війни на Донбасі

Заступник директора українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко заявив, що президент РФ Володимир Путін закінчить війну на Донбасі, поки Україна не визнає анексований Крим російським, або Росія сама не поверне півострів.

Таку думку експерт виклав в коментарі OBOZREVATEL за його словами, на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" досягти значних результатів щодо врегулювання ситуації на Донбасі не вийде, через те, що питання припинення війни на сході України тісно пов'язане з питанням Криму.

Донбас "Главред"

"Для них Донбас завжди буде інструментом для відволікання України від більш головного питання – Криму. До того, часу, поки Україна не визнає Крим російським, або РФ не віддасть півострів назад, вирішення проблеми війни в Донбасі не стоїть. Оскільки, як тільки ми закінчимо війну на сході, відразу постане питання Криму", – говорить замдиректора українського інституту дослідження екстремізму.

"П'ять років тому РФ нічого не заважало після Криму анексувати і Донбас, а вони до сих пір навіть не визнали ці фейковий республіки, а це говорить про те, що Кремль їх просто використовує, перетворивши в так званий "русскій мір" другого сорту", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прес-служба Офісу президента України повідомила, що саміт в "нормандському форматі", в рамках якого повинні зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

У Кремлі підтвердили, що саміт в "нормандському форматі" пройде 9 грудня в Парижі.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня Росія має намір закликати Київ почати прямий діалог з Донбасом.

На зустрічі сторони мають намір обговорити припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими і підписання нового "транзитного договору".

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