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2 грудня • оновлено в 21:59
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/ Суспільство

Питання в Криму: названа умова припинення війни на Донбасі

3.2т
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Заступник директора українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко заявив, що президент РФ Володимир Путін закінчить війну на Донбасі, поки Україна не визнає анексований Крим російським, або Росія сама не поверне півострів.

Таку думку експерт виклав в коментарі OBOZREVATEL за його словами, на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" досягти значних результатів щодо врегулювання ситуації на Донбасі не вийде, через те, що питання припинення війни на сході України тісно пов'язане з питанням Криму.

Донбас

Донбас

"Главред"

"Для них Донбас завжди буде інструментом для відволікання України від більш головного питання – Криму. До того, часу, поки Україна не визнає Крим російським, або РФ не віддасть півострів назад, вирішення проблеми війни в Донбасі не стоїть. Оскільки, як тільки ми закінчимо війну на сході, відразу постане питання Криму", – говорить замдиректора українського інституту дослідження екстремізму.

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"П'ять років тому РФ нічого не заважало після Криму анексувати і Донбас, а вони до сих пір навіть не визнали ці фейковий республіки, а це говорить про те, що Кремль їх просто використовує, перетворивши в так званий "русскій мір" другого сорту", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Путін Богдан Петренко
Місце
Україна
Теги
Крим війна Донбас
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
провести еще раз референдум,под эгидой ООН,США,ЕС.итд ,и по итогам решать.
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
"пока Украина не признает Крым российским" Вот уж чьё мнение не иньересно, так это Украины. Тем более по Крыму. Всё мечтают, что у Украины кто-то что-то будет спрашивать? Ага. Счаз.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым аннексировали в 1954 году, в 2014 он вернулся.
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