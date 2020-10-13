Питання Криму закрите тільки у свідомості Кремля, – Кулеба

У Міністерстві закордонних справ спростували інформацію Росії щодо відсутності інтересу Заходу до питання деокупації Криму і що це питання не обговорюватиметься на міжнародних майданчиках.

Так, глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу у вівторок, 13 жовтня, заявив, що питання Криму нібито закрите "тільки в свідомості Кремля".

"Для решти світу та інших росіян, які не обтяжені пропагандистськими штампами, питання Криму буде відкритим доти, доки він не повернеться до складу України. До статусу, який він мав до лютого 2014 року", – сказав Кулеба.

"Що стосується усіх тих злочинів, які здійснює російська окупаційна адміністрація в Криму, то все це відповідним чином документується, фіксується і незабаром РФ понесе відповідальність", – додав міністр.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "проблеми Криму не існує". Так він відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про надію досягти мирної угоди з Росією, повернувши Крим і ОРДЛО.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вірить, що зможе укласти мирну угоду з главою Росії Володимиром Путіним, який поверне всі окуповані території, включно з Кримом.