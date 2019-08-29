"Питання для 2-річного хлопчика": нардеп-ресторатор посварився із журналісткою через Іловайськ

Відомий ресторатор, а нині народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко не зміг чітко відповісти на запитання про Іловайску трагедію.

Через це він образився на журналістку "Радіо Свобода" і надалі відмовився з нею спілкуватися, повідомляє Іnforesist.

Так, 29 серпня нардепи зібралися біля Стіни пам'яті полеглих за Україну, щоб у День пам'яті захисників віддати їм шану. Там же був і Тищенко, до якого підійшла журналістка й запитала, чому перший робочий день нової Верховної Ради важливо починати саме звідси.

"Тому що це приклад для всіх, що ми прийшли працювати і змінювати країну. І в перший день ми прийшли віддати данину поваги сім'ям загиблих, воїнів, героїв, і тільки так – героїв", — сказав нардеп.

На запитання, чи пам'ятає він, що сталося цього дня п'ять років тому, Тищенко відповів: "Так, це пам'ятає вся країна і це ще дає можливість нам зрозуміти.., що ми прийшли змінювати країну".

Тищенко образився на журналістку "Радіо Свобода"

Журналістка через деякий час знову уточнила, чому, на думку Тищенка, президент призначив День пам'яті захисників саме на 29 серпня. Нардеп відповів, що це питання до Володимира Зеленського. Після цього у "слуги народу" знову запитали, чи пам'ятає він події п'ятирічної давності.

"Ми всі пам'ятаємо і тому ми тут. Спасибі!" — сказав Тищенко і поспішно відійшов. Однак він одразу ж розвернувся до журналістки і став обурюватися через питання.

Тищенко з квітами Depo.ua

"Мені що два роки? Я більше до вас не підійду. Мені ж не два роки, а питання ставите, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами розмовляв", — образився Тищенко на журналістку і пішов.

Нагадаємо, що 29 серпня 2019 року Україна вперше відзначає День пам'яті захисників. Саме цього дня п'ять років тому загинуло найбільше українських бійців в Іловайську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 29 серпня, відбулося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранців принесли урочисту присягу і отримали мандати.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!