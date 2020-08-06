Пістолет для ліплення пельменів із СРСР: у мережі згадали дивний винахід

У Радянському Союзі випускали багато унікальних приладів і пристосувань, які на той час були корисні в господарстві. Деякі тоді були дефіцитом, а нині стали майже музейною рідкістю.

Одним із таких є пістолет для ліплення пельменів. Портал "Пікабу" запропонував користувачам мережі згадати дивний винахід із СРСР і поділитися фото того, як їм вдавалося робити з його допомогою пельмені.

"Не підкажете, який калібр?" – пожартували автори опитування.

Варто зазначити, що в радянські часи ліплення пельменів було доброю традицією, яка об'єднувала всіх членів сім'ї. До того ж обов'язки ділилися між усіма: хтось готував фарш, хтось – тісто, хтось його розкочував. Водночас процес був схожий на справжній пельменний ритуал – чим більше, тим краще, потім цими ж великими партіями продукт відправляли на заморожування.

Пістолет для ліплення пельменів із СРСР

Тому для полегшення приготування популярної страви генії радянської інженерії створили таке нехитре пристосування, як пістолет для ліплення пельменів, яке допомагало трохи "автоматизувати процес".

У технічній документації цей кухонний девайс із СРСР називався "висічкою для пельменів і вареників". У такому виконанні пристрій з'явився в продажу приблизно в кінці 60-х років, а дизайн і сам принцип не змінювалися до середини 90-х.

У технічній документації такий кухонний пістолет із СРСР називався "висічкою для пельменів і вареників"

Випускали цей предмет багато підприємств Радянського Союзу, а вартість різних моделей (це могла бути не тільки бакелітова ручка у формі пістолетної рукоятки, а й Т-подібна або каплевидная) варіювалася від 80 копійок до 2,50 руб.

У комплекті йшли дві різні насадки, які приєднувалися до ручки пристрою за допомогою нарізного сполучення. Але міняли їх рідко, адже основна насадка дуже добре справлялася з функцією.

У СРСР було кілька різновидів пістолета для ліплення пельменів

Згідно з інструкцією, тісто слід розкачати, вирізати "дулом" кружечки на половині аркуша, покласти в них фарш, накрити другою половиною і пройтися горбиками "пістолетом" знову. Широке кільце висікання закріплювало краї тіста і обрізало готовий пельмень. Пізніше пристрій модернізували: насадку з нержавійки замінили на пластик, з'явилися також насадки з різьбленням для формування красивого краю. Поршень зі зворотного боку був необхідний для розбирання перед миттям, а також для зміни насадок у просунутих моделей (велика призначалася для вареників, маленька – для пельменів).

Крім пістолета, як відомо, в СРСР придумали круглу алюмінієву пельменницю, яка дозволяє робити пельмені серйознішою партією – 37 штук за раз.

У СРСР ліплення пельменів було своєрідним ритуалом

Але ось думки користувачів мережі про цей девайс із СРСР розділилися. Одні зазначили, що досі користуються ним для ліплення пельменів, інші заявили, що пістолет – зовсім незручний і кориснішою для приготування цієї страви була саме алюмінієва пельменниця.

Багато господинь кажуть, що пістолет для ліплення пельменів із СРСР – незручний у використанні

"Пістолет Пельменєва. Небезпечна штука", "Як на мене, не дуже зручна штука й тому її майже немає ні у кого. Інша справа той кругляш із отворами: декілька разів качалкою проїхався і 37 пельменів напівготові", "У нас був такий пістолет – незручний. А ось чавунна пельменниця – саме те", "Досі роблю пельмені на цій штуці, тому що за розумною ціною смачних пельменів не продають, а хороші в магазині коштують дорожче м'яса", "У нас такий був, але на моїй пам'яті ним жодного разу не користувалися. Руками хоч і довше, але з душею так би мовити. Та й смак трохи відрізнявся. Мабуть, за рахунок того, що в них трохи різне співвідношення м'яса і тіста" ,"У нього один конкретний мінус – багато фаршу не запхати, як під час ручного ліплення", "У мене такий є – офігенна штука, ще б придумати, як фарш швидко порційно укладати","У батьків був у вигляді дзвіночка. Натискати доводилося зверху. Жодного разу не зручний", – коментують фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер Максим Мірович заявив, що в СРСР масово виробляли багато речей для використання в побуті або урізноманітнення дозвілля, але часто вони виявлялися марними. Одним із таких він назвав пістолет для ліплення пельменів.