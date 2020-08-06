Пістолет для ліплення пельменів із СРСР: у мережі згадали дивний винахід
У Радянському Союзі випускали багато унікальних приладів і пристосувань, які на той час були корисні в господарстві. Деякі тоді були дефіцитом, а нині стали майже музейною рідкістю.
Одним із таких є пістолет для ліплення пельменів. Портал "Пікабу" запропонував користувачам мережі згадати дивний винахід із СРСР і поділитися фото того, як їм вдавалося робити з його допомогою пельмені.
"Не підкажете, який калібр?" – пожартували автори опитування.
Варто зазначити, що в радянські часи ліплення пельменів було доброю традицією, яка об'єднувала всіх членів сім'ї. До того ж обов'язки ділилися між усіма: хтось готував фарш, хтось – тісто, хтось його розкочував. Водночас процес був схожий на справжній пельменний ритуал – чим більше, тим краще, потім цими ж великими партіями продукт відправляли на заморожування.
Тому для полегшення приготування популярної страви генії радянської інженерії створили таке нехитре пристосування, як пістолет для ліплення пельменів, яке допомагало трохи "автоматизувати процес".
У технічній документації цей кухонний девайс із СРСР називався "висічкою для пельменів і вареників". У такому виконанні пристрій з'явився в продажу приблизно в кінці 60-х років, а дизайн і сам принцип не змінювалися до середини 90-х.
Випускали цей предмет багато підприємств Радянського Союзу, а вартість різних моделей (це могла бути не тільки бакелітова ручка у формі пістолетної рукоятки, а й Т-подібна або каплевидная) варіювалася від 80 копійок до 2,50 руб.
У комплекті йшли дві різні насадки, які приєднувалися до ручки пристрою за допомогою нарізного сполучення. Але міняли їх рідко, адже основна насадка дуже добре справлялася з функцією.
Згідно з інструкцією, тісто слід розкачати, вирізати "дулом" кружечки на половині аркуша, покласти в них фарш, накрити другою половиною і пройтися горбиками "пістолетом" знову. Широке кільце висікання закріплювало краї тіста і обрізало готовий пельмень. Пізніше пристрій модернізували: насадку з нержавійки замінили на пластик, з'явилися також насадки з різьбленням для формування красивого краю. Поршень зі зворотного боку був необхідний для розбирання перед миттям, а також для зміни насадок у просунутих моделей (велика призначалася для вареників, маленька – для пельменів).
Крім пістолета, як відомо, в СРСР придумали круглу алюмінієву пельменницю, яка дозволяє робити пельмені серйознішою партією – 37 штук за раз.
Але ось думки користувачів мережі про цей девайс із СРСР розділилися. Одні зазначили, що досі користуються ним для ліплення пельменів, інші заявили, що пістолет – зовсім незручний і кориснішою для приготування цієї страви була саме алюмінієва пельменниця.
"Пістолет Пельменєва. Небезпечна штука", "Як на мене, не дуже зручна штука й тому її майже немає ні у кого. Інша справа той кругляш із отворами: декілька разів качалкою проїхався і 37 пельменів напівготові", "У нас був такий пістолет – незручний. А ось чавунна пельменниця – саме те", "Досі роблю пельмені на цій штуці, тому що за розумною ціною смачних пельменів не продають, а хороші в магазині коштують дорожче м'яса", "У нас такий був, але на моїй пам'яті ним жодного разу не користувалися. Руками хоч і довше, але з душею так би мовити. Та й смак трохи відрізнявся. Мабуть, за рахунок того, що в них трохи різне співвідношення м'яса і тіста" ,"У нього один конкретний мінус – багато фаршу не запхати, як під час ручного ліплення", "У мене такий є – офігенна штука, ще б придумати, як фарш швидко порційно укладати","У батьків був у вигляді дзвіночка. Натискати доводилося зверху. Жодного разу не зручний", – коментують фоловери.
Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер Максим Мірович заявив, що в СРСР масово виробляли багато речей для використання в побуті або урізноманітнення дозвілля, але часто вони виявлялися марними. Одним із таких він назвав пістолет для ліплення пельменів.