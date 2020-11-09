Коронавірус і інсульт: українська письменниця розповіла про труднощі лікування COVID-19

Настя Мельниченко, письменниця та активістка, також, як і інші відомі люди, хворіла на коронавірус. Під час хвороби вона зіткнулася з деякими труднощами, про які розповіла в коментарі для OBOZREVATEL .

Мельниченко боялася заразити дітей, а також переживала через перенесений раніше інсульт.

Письменниця розповіла, що напередодні того, як до неї повинні були приїхати діти, які половину часу проживають з татом, а іншу половину – з нею, вона відчула себе погано. В умовах пандемії необхідно було швидко зробити тести, які могли підтвердити наявність в організмі вірусу COVID-19. З'ясувалося, що у звичайній лікарні тести довелося б чекати тиждень – робили їх тільки по середах, а звернулася Мельниченко в четвер.

"Я зрозуміла, що не можу так довго чекати і загуглила, які лабораторії роблять тести швидко, щоб можна було дізнатися результати в той же день. Знайшла, поїхала, і вже ввечері у мене на руках був тест, який підтвердив коронавірус", – повідомила Мельниченко.

При цьому, спочатку письменниця думала, що у неї звичайна застуда, поки в один з днів стан не погіршився: з'явилася температура, ломота в тілі, стало боляче дихати. Але головний страх був у тому, що в 28 років Настя перенесла інсульт.

"Я читала, що у інсультників коронавірус згущує кров, мені було через це дуже страшно. Але, наскільки я зрозуміла, спілкуючись з сімейним лікарем, специфічного лікування вона мені не призначила, і я вирішила брати ініціативу в свої руки, обійтися без держави і лікарів. На щастя, мій молодий чоловік – лікар і він міг за мною спостерігати", – зазначила письменниця

Дівчина зазначила, що за якийсь час з'явилася задишка від найменших зусиль і щоб контролювати рівень кисню в крові, Мельниченко придбала пульсоксиметр. Крім того, хлопець спостерігав за Настею і міг постійно перевіряти, чи немає у неї пневмонії.

"Добре, що у нас є автомобіль, тому ми їздили гуляти в ліс. Хлопець говорив мені, що важливо не лежати, щоб не було застійних явищ. Мене здивувало те, що самоізоляція була моєю ініціативою повністю. Тобто, якби я не хотіла йти на карантин, ніхто б не контролював мене. У мене на руках був тест, але ніхто навіть не простежив, щоб я ні з ким не контактувала", – прокоментувала письменниця.

В цілому, кризовий стан, коли була задишка, біль у грудях або неможливість рухати очима, тривав у Мельниченка п'ять днів. Потім залишилися лише "класичні" симптоми – відсутність нюху та смаку.

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