Після зливи в Харкові місцеві плавали на матраці. Відео

Після зливи в Харкові місцеві плавали на матраці.

Увечері 13 липня Харків затопило через сильну зливу. Відео з наслідками стихії опублікували місцеві жителі в соціальній мережі.

На одному із записів в Telegram-каналі "ХС/Харьков" видно, як пара місцевих жителів пливуть на надувному матраці по затопленій вулиці (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше від дощу постраждали автомобілісти. На інших кадрах видно, що пасажири сидять у затопленому салоні автомобіля.

Як писав OBOZREVATEL, 14 липня на більшій частині території України очікується прохолодна, а місцями дощова погода.