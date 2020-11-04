Після виборів не можна було відпускати дітей до школи, – Богомолець

Відновлення очного навчання у початковій школі з 2 листопада не можна було допускати.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявила Заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "Після виборів не можна було відпускати дітей до школи. Вони мають сидіти вдома, тому що вони є безсимптомними носіями", – наголосила вона.

"Те, що відкрили школи, на мій погляд, виглядає просто парадоксально на тлі того, що після вересневого відкриття навчальних закладів захворюваність зросла. На мій погляд, це абсолютно безглуздо – однією рукою відпускати, а другою рукою прикручувати", – заявила Богомолець.

В цьому контексті вона зауважила, що дії влади мають ознаки популізму.

"Влада займається популізмом, вони роблять тільки те, що людям подобається. Людям подобаються гарні дороги, забирають кошти з ковідного фонду і застеляють дороги", – заявила лікарка.

Повну версію бліцінтерв’ю з Ольгою Богомолець читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на карантин через захворювання на коронавірус серед учнів та педагогів закрили вісім шкіл та дев'ять дитсадків.