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Після Томосу: священик ПЦУ розповів, що буде з Московським патріархатом

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Закон про перехід церковних громад з одного патріархату в інший, у разі прийняття Верховною Радою України, значно збільшить число прихожан новоствореної Православної церкви України. Прихильникам Московського патріархату залишиться організовувати нові парафії під вивіскою РПЦ.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV священик ПЦУ Андрій Гуль, коментуючи отримання Україною Томосу про автокефалію.

"Томос – це тільки початок, для нас має бути визнання наших побратимів з інших помісних церков. Для нас це важливо, тому що найголовніше для християн – не документ, а єднання та спільна молитва. Коли у нас не було цього визнання, по суті і проблеми такої не було, це була більше проблема для наших побратимів – священнослужителів і прихожан Московського патріархату, які не бажали з нами разом молитися. Цей Томос був більше їм потрібен, тому що вони вважали, що у нас цього документа немає, значить з нами молитися не треба. Ми як молились, так і далі молимося", – розповів Гуль.

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"Томос, цей документ, цей паспорт про зрілість церкви, який нам надано, як раз стирає ту межу для наших побратимів-українців, які поки що є в парафіях РПЦ. Я вірю і сподіваюся, що ми об'єднаємося", – додав він.

Священик нагадав заяву спікера Верховної Ради Андрія Парубія про необхідність прийняття закону, який "розставить крапки над I в питаннях переходу парафій".

"До отримання Томосу висловлювали думку і святійший патріарх Філарет, і блаженнійший Єпіфаній, наш предстоятель, що коли 2/3 громади матимуть бажання перейти в єдину помісну церкву України, то цей процес буде відбуватися. Якщо буде порівну, 50/50, цей процес відстрочиться, тому що будуть суперечки і протиріччя", – заявив він.

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"У нас історично склалося, що завжди в таких питаннях застосовується авторитет священика, і він у більшості вирішує, думка громади відходить на другий план. Але ми живемо у вільній країні. Повинна враховуватися думка не тільки священика, але і вірян. Чекаємо законопроекту, який регламентує, як нам правильно це зробити. Тоді не буде ніяких перешкод, щоб громади вирішували, як їм переходити", – додав священик ПЦУ.

За словами Гуля, ті люди, які не захочуть перейти з УПЦ МП, матимуть можливість організувати свою парафію.

"Ті, хто тяжіє до Російської церкви, буде мати можливість організувати свою громаду з власним священиком, яка буде належати до РПЦ. Але я думаю, що таких буде мінімальна кількість. Зараз ми помічаємо, що вже півсотні парафій перейшли", – зазначив він.

Після Томосу: священик ПЦУ розповів, що буде з Московським патріархатом

informator.news

Як повідомляв ObozTV, раніше священик ПЦУ Андрій Гуль спрогнозував, що населення Донбасу буде переходити до Православної церкви України, незважаючи на традиційно сильні позиції Московського патріархату в регіоні.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVНезалежність УПЦ
Особа
Андрій Гуль
Місце
Україна
Теги
УПЦ МПцерковний конфліктєдина церква
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
Ни одна (ещё раз для укропитеков НИ ОДНА из 15 ) православная церковь не признала ни "Томоса" , ни "автоФЕкалии"
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