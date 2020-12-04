Курорти Карпат відкривають гірськолижний сезон: де і за скільки пропонують відпочити українцям

В Україні відкривається гірськолижний сезон. Влада, очевидно, дала задню щодо оголошення локдауну під час новорічних свят, а туризм тут же пожвавився. Власники готелів почали піднімати ціни на відпочинок, щоб хоч якось покрити свої збитки, а українці почали масово бронювати місця.

Усіх охочих запрошують у Карпати, запевняючи, що "вірус там не живе". Хоча епідемія й далі набирає темпів і по всій країні не вистачає ліжок для пацієнтів із коронавірусом.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Вірусу немає", але гроші за готель не повернуть

Власник "Буковелю" Олександр Шевченко на своїй сторінці у Facebook заявив про відкриття сезону. Він показав, як гармати покривають схили снігом і заявив: "Думаю, нам вдасться відкрити зимовий сезон уже з 4 по 6 грудня. Приїжджайте до нас в Українські Карпати. Тут не живе жоден вірус, тут свіже повітря, розкішно та класно".

Правда, це не більше ніж рекламний хід. У тій же Івано-Франківській області, де розташований "Буковель", за даними на 4 грудня, за добу виявлено 508 нових випадків зараження, ще 10 осіб померли.

Відкриття сезону в "Буковелі" Скрин відео

На запитання користувачів, що робитиме Шевченко в разі введення локдауну, він відповів: ""Буковель" працює згідно з постановою Кабміну і МОЗ. Тому дотримуємося й будемо дотримуватися всіх карантинних норм. Якими вони будуть у грудні – поки невідомо. Сподіваємося, що все буде добре".

У самих готелях "Буковелю" на запитання про повернення передоплати в разі локдауну й закриття готелів відповідають так: "За попередньою інформацією, навіть під час повного локдауну готелі працюватимуть. Але якщо раптом їх закриють, то ваші гроші буде переведено на депозит, і ви зможете ними скористатися протягом року. Правда, готель поміняти буде не можна", – сказали нам у відділі бронювання "Буковелю".

Тобто гроші не повернуть, і хочеш чи ні їхати туди доведеться.

Гармати працюють, але туристів майже немає Скрин відео

У Буковелі вже сніг Скрин відео

Де і за скільки можна відпочити

Треба зазначити, що більш дешеві варіанти готелів на популярні новорічні дати вже не доступні.

Номери в "Буковелі" вже активно бронюються.

Шість ночей у кінці грудня в 3-зірковому "Едельвейс" обійдуться в напівлюксі в 12 250 грн (з урахуванням знижки 30%), у люксі – 14 744 (знижка 24%). А ось апартаменти вже розкуплено.

У Radisson Blu Resort Bukovel шість ночей напередодні Нового року обійдуться в 92-96 тисяч гривень.

У спа-готелі Mardan Palace ціна делюкс становитиме 24 тисячі гривень за ті ж шість ночей.

У спа-готелі Ganz – покращений двомісний номер коштуватиме 27 340 грн, правда, номери закінчуються.

У готелі МК (раніше "Магія Карпат") – від 30 600 до 51 100 грн за люкс.

Варіанти відпочинку в інших місцях на Західній Україні:

На Закарпатті в селі Ізки більш бюджетний однойменний готель пропонує номери на ті ж шість днів у кінці грудня за 8600-9220 грн. Але вільні номери також закінчуються.

У селі Річка в котеджному комплексі River двомісний номер обійдеться в 7700 грн, тут теж залишилося всього чотири вільних варіанти.

Відпочинок на Драгобраті – від 8 до 15 тисяч за шість ночей. Також є й дешевші варіанти від 3 до 6 тисяч грн.

У Славському Львівської області також шість днів напередодні Нового року на двох обійдуться від 7,5 тис. грн до 30 тис. Але є і бюджетні варіанти – від 3 до 4,5 тисяч.

Дешеві номери вже заброньовано

Приватні будинки – у виграші

Багато любителів покататися на лижах цього сезону через побоювання, що введуть локдаун, воліють зупинятися не в готелях, а в приватних будинках, на які обмеження не поширяться в разі чого. Або вибирають готелі, де гарантовано можна повернути внесені суми.

"Ми часто буваємо в Буковелі, але цього року віддали перевагу знайти будиночок для відпочинку, а не готель. Їдемо з друзями, тому всі витрати ділимо порівну. Річ у тому, що господиня нас запевнила: у разі локдауну вона оголосить нас родичами, які приїхали до неї в гості. А якщо транспорт закриють, то ми доберемося туди на двох машинах, у крайньому разі знайдемо попутників. Тож ми нічого не втратимо, гарантовано відпочинемо", – говорить OBOZREVATEL киянин Денис Марченко.

Лижники цього сезону воліють приватні будинки

Рієлторка Олена Пап, яка здає будиночки в Карпатах і на Закарпатті, каже, що цього року справді частина туристів відмовляється від готелів. "Тому що з цим локдауном нічого незрозуміло. Чи то його введуть, чи то до Нового року, чи то після, чи то після Різдва, чи то взагалі не введуть. Дехто в березні вже постраждав через введення карантину. А в приватних будинках ви гарантовано відпочинете. Усе буде по-домашньому і ціни нижчі", – запевняє Олена.

Що стосується ski-pass на підйомники, то поки їх можна придбати зі знижками.

Зокрема, один підйом у Буковелі обійдеться в 170 грн, у високий сезон – 290 грн, а у святкові дні – 370 грн. Катання на три години коштує 350 грн, у високий сезон – 580 грн, а у святкові дні – 760 грн.

Ціни на підйомники в Буковелі bukovel.com

Ціни на підйомники в Буковелі bukovel.com/

На Драгобраті дешевше. Тут, наприклад, 1 підйом коштує 50 грн, а 3 підйоми – 120 грн, 10 підйомів обійдуться в 300 грн.

Ціни на підйомники на Драгобраті drago-brat.com

Ціни на підйомники на Драгобраті drago-brat.com

За словами керівника Асоціації індустрії гостинності Олександра Лієва, цього року менше наших співвітчизників проведуть новорічні канікули поза домом. "Якщо щороку приблизно 2 млн українців кудись вирушали на свята, то цього року їх буде приблизно 0,5 мільйона. Це, звичайно, краще, ніж нуль. Велика частина вирушить у Карпати – як на гірськолижні курорти, так і в міста-мільйонники. І оскільки влада вже заявила, що локдауну не буде, то за останній тиждень на туристичному ринку відбулося серйозне пожвавлення в бронюванні. З'явилися й умови для підняття цін у готелях.

До цього ситуацією користувалися власники окремо розташованих садиб, котеджів, які орендували туристи для відпочинку сім'єю. Тому що вони не підпадали під локдаун. І вони підняли ціни на 10-15%. Тепер уже можуть і готелі. Але добре, що турбізнес усе ж таки розуміє, що люди теж нині менш платоспроможні", – каже Лієв.

За його словами, цього року в туристичному бізнесі очікується 10% банкрутств. А прибутки готелів становитимуть наполовину менше, ніж торік.