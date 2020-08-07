Після реформи ДАБІ в Україні з'являться "будівельні шерифи", – Юрій Васильченко

В рамках реформи містобудування в Україні можуть з'явитися головні інспектори містобудування в регіонах, чиї функції деяким чином будуть нагадувати функції шерифів.

Про це, виступаючи на зустрічі представників влади з будівельним бізнесом з нагоди Дня будівельника, що відбулася під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, заявив глава Державної інспекції містобудування Юрій Васильченко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, він нагадав, що в рамках реформи вже створено Державну інспекцію містобудування і найближчим часом вона буде в повному обсязі виконувати функції контролю і нагляду в будівництві.

Зараз, зазначив Васильченко, у Верховній Раді напрацьовуються пропозиції щодо внесення змін до законодавства про державне регулювання в будівництві, які дозволять Інспекції містобудування виконувати покладені на неї функції.

"Ключову роль в контролі над будівництвом повинні грати міжрегіональні територіальні органи Держінспекції, які будуть безпосередньо здійснювати контроль на своїх територіях. Є ідея наділити начальників міжрегіональних територіальних управлінь повноваженнями головного державного інспектора з містобудування відповідних територій, якогось "будівельного шерифа", – заявив Васильченко.

Ця людина, за його словами, буде нести персональну відповідальність за ефективність контролю над будівництвом. "Коли суперечки між рядовим інспектором і забудовником, що виникли під час перевірки, не може вирішити "шериф", повинна бути можливість звертатися до головного державного інспектора з містобудування України для вирішення спірних питань", – додав глава інспекції. І тільки в разі неможливості дійти згоди забудовникам доведеться звертатися до суду.

Крім того, Васильченко підкреслив, що Центральний апарат Держінспекції містобудування не повинен безпосередньо втручатися в роботу регіональних інспекторів та головного інспектора території, а також центральний апарат не зможе проводити перевірки об'єктів. За центральним апаратом повинна бути закріплена функція нагляду за міжрегіональними територіальними органами.

"Один з великих плюсів реформи – це заміна механізму контролю. Перевіряти об'єкти можна буде навіть якщо на об'єкті буде відсутній замовник або його представник. Перевірку можна проводити в присутності представника місцевої влади, тому що зараз його відсутність фактично блокує перевірку", – пояснив глава інспекції.

Нагадаємо, в березні цього року президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль дали старт реформі містобудування. Кабінет міністрів 13 березня прийняв постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. В даний час у Верховній Раді триває робота над законодавчими змінами, які повинні запустити другий етап реформи.