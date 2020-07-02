Після приходу Шкарлета в МОН "підчистили" новину про його призначення. Фотофакт
На сайті Міністерства освіти і науки України відредагували новину про призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки глави МОН.
Як повідомляє "Українська правда", з початкового варіанту новини пропав абзац, де говорилося, що уряд для призначення Шкарлета створив додаткову посаду заступника в міністерстві.
"Для цього Кабмін додав ще одну ставку заступника міністра до штатного розпису МОН, адже тільки з цієї посади можна призначати т.в.о. Відтепер у МОН сім штатних одиниць заступників міністра і державний секретар", – повідомлялося спочатку.
Через деякий час цей фрагмент видалили. Також змінили заголовок, в якому говорилося про додаткову ставку заступника глави міністерства.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабмін призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти і науки.
У той же час відомо, що комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру на відповідну посаду.
Раніше вчені антиплагіатної ініціативи "Діссергейт" знайшли плагіат в наукових роботах Шкарлета.