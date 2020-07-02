Після приходу Шкарлета в МОН "підчистили" новину про його призначення. Фотофакт

На сайті Міністерства освіти і науки України відредагували новину про призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки глави МОН.

Як повідомляє "Українська правда", з початкового варіанту новини пропав абзац, де говорилося, що уряд для призначення Шкарлета створив додаткову посаду заступника в міністерстві.

"Для цього Кабмін додав ще одну ставку заступника міністра до штатного розпису МОН, адже тільки з цієї посади можна призначати т.в.о. Відтепер у МОН сім штатних одиниць заступників міністра і державний секретар", – повідомлялося спочатку.

Через деякий час цей фрагмент видалили. Також змінили заголовок, в якому говорилося про додаткову ставку заступника глави міністерства.

Початковий варіант заголовка (Скрін сайту МОН)

Змінений заголовок (Скрін сайту МОН)

Новина від 25 червня про призначення Шкарлета (Скрін сайту МОН)

Відредагована новина (Скрін сайту МОН)

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