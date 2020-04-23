Після того що Шмигаль наговорив в своєму сьогоднішньому інтерв'ю, тобто, демонстрації намірів загнати за копійки людей у будзагони, прогнозую тільки одне.

В найближчий місяць-два, при перших же послабленнях карантину в тій же Польщі, Німеччині, Італії, Британії тощо, на Україну очікує велетенський відтік робочої сили. Навіть не так - небачений відтік.

Це, звичайно дуже прекрасно, що хтось в оточенні Шмигаля відкрив підручник історії й прочитав, що при "Новому курсі" Рузвельта в США всіх, хто втратив домівку та роботу, відправляли будувати автомагістралі. Ось тільки він трошечки не вкурив, що зараз не 1930-ті. І ми - не США, звідки реально не було сенсу тікати, бо всюди тоді була ще гірша криза.

Україна ж - в зовсім іншій сиутації. Від нас не просто є куди, а є й для чого тікати. Та ж Німеччина чітко націлилася на наших працівників ще до всякого коронавірусу. Я вже мовчу про Польщу. Тому якщо ідіоти у Зеленського думають, що той, хто отримував півторушку євро, захоче за 250 (6-8 тис. грн.) хріначити тільки з любові до Батьківщини - аплодисменти, бля. Я знову ж таки мовчу, що в нинішніх кризових умовах для кожного працівника з України в Європі буде набагато більше плюшок, ніж до карантинної істерії. Робочі руки будуть зараз на вагу золота.

Тим більше мовчу про те, наскільки збільшиться клькість бажаючих поїхати після того, як перша хвиля довбаного карантину схлине, люди вилізуть з барліг і по-справжньому осягнуть розмір дупи, в яку ми падаємо. Дупи під заспокійливі відосики Зеленського по різних каналах будуть робити з людей жебраків, щоб ті згодні були за дрібний прайс на все, що завгодно.

Ось тільки ви прорахувалися, дебілоїди. Люди почнуть тікати. Й вже не тільки робочих професій. Закриється (вже закрилося) чимало дрібного бізнесу, якого в кінець за*бе нинішня вакханалія із заборонами працювати кавовим кіоскам, й дозволам працювати "Епіцентрам". Й вони остаточно зневіряться побудувати хоч щось путнє тут. Чи ви думаєте, що люди настільки тупі? Ні, в політичному сенсі тупі як корок. Але от виживати українець вміє як ніхто. Й повірте, в ваші будзагони прийдеться навіть для парадних фоточок набирати бомжів. Й не пробуйте закривати кордони - бо знесуть разом з прикордонниками.

Тож, прогнозую найближчим часом, що навіть 60-річні (якщо не помруть від інфаркту й бухіча) скоро будуть в ціні як працівники. Бо більш молоді звалять й не озирнуться.

Новий курс, бля. Прямо в дупу.