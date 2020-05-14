"Літаки стануть транспортом для багатих українців": ексміністр пояснив помилку карантину

Після закінчення карантину в Україні авіаперельоти істотно подорожчають, і їх зможуть дозволити собі тільки сильно забезпечені люди.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ексміністр інфраструктури Володимир Омелян. "Є загроза, що в цьому році авіація може стати транспортом тільки для багатих людей", – сказав він.

На його думку, помилка уряду полягала в тому, що в країні було не обмежено, а повністю припинено авіаційне сполучення. "Мені дуже сумно спостерігати, як фактично за кілька місяців карантину українська влада повністю зупинила цю галузь", – заявив ексчиновник.

Ще одна помилка, на думку Омеляна, полягає в тому, що досі не ведуться переговори з авіаперевізниками-лоукостерами – Ryanair і Wizz Air – про відновлення роботи в Україні.

Омелян запропонував негайно відкривати внутрішнє авіасполучення, а з кінця травня – міжнародне. При цьому обов'язковим має бути дотримання всіх санітарних норм. "Люди в масках, в рукавичках, проводиться температурний скринінг на час відльоту і час прильоту, в разі необхідності люди здають тести, щоб мати стовідсоткову впевненість, що вони не інфіковані", – додав він.

Після карантину літаки стануть транспортом багатих – Омелян

Як писав OBOZREVATEL, глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що міжнародне авіасполучення не буде відновлено 22 травня. Він закликав не купувати квитки, які вже зараз продають деякі авіакомпанії.