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8 червня • оновлено в 07:10
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Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
кореспондент OBOZREVATEL Всі статті автора

Літо-2020 в Україні буде пекельно жарким і посушливим. Докладний прогноз від народного синоптика

  • На зміну холодній весні прийде спекотне літо з мінімальними опадами

  • У червні температурний максимум становитиме +34 градуси

  • Липень буде теплим, але сухим, а серпень – посушливим

1.3т
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Після дуже теплої зими й холодної весни на Україну чекає по-справжньому спекотне літо. Такий довгостроковий прогноз погоди склав народний синоптик Леонід Горбань.

В інтерв'ю OBOZREVATEL він розповів, чому, всупереч заявам Гідрометцентру, точне прогнозування можна робити на період не 10, а 100 й більше днів. Далі наводимо пряму мову.

Довгостроковий прогноз: уся справа в рукописах

У мене це спадкове знання, яке передається в нашій родині від мого прапрадіда. У церкві села Келеберда на Полтавщині колись зберігалися книги, які зі своїх походів привезли козаки Запорозької Січі. У них йшлося про числові ряди Сонячної системи.

Під час окупації в роки Другої світової війни ці рукописи були вилучені нацистами й відвезені до Німеччини, але їхній зміст у селі передавали по пам'яті. Мене з 6 років ним навчали два священники й дідусь.

Цікаво, що саме ці книги лягли в основу "Брюсова календаря" на 100 років, складеного вченим XVIII століття Яковом Брюсом. Він використовував числові ряди для довгострокового прогнозування.

Розрахунки засновані не тільки на астрономічних, але й на астрологічних величинах. У них також враховується розташування старовинних церков, які, як відомо, будувалися в особливих енергетичних місцях.

У червні температурний максимум складе +34 градуси

У червні температурний максимум складе +34 градуси

Чому весна була такою холодною?

Тут непроста ситуація. Уся справа в сонці. Нині в 11-річному циклі воно перебуває на найнижчому рівні активності. Такого низького рівня не було приблизно 110 років. На сонці немає жодної плями, а саме вони, їхня кількість і розмір говорять про активність світила.

А це означає, що довгострокові розрахунки, які робилися раніше, вже є некоректними, їх необхідно перероблювати. І я зробив нові з урахуванням цієї обставини.

У червні очікується спека до +34 градусів

Оскільки в червні сонце все вище піднімається над горизонтом, вплив низької сонячної активності нівелюватиметься. Цього тепла достатньо для того, щоб можна було говорити про спекотне літо.

Перші 5 днів червня будуть ще досить прохолодними – повітря прогріватиметься до 17-19 градусів. Але потім температура різко піде вгору. Починаючи з 8 і до 20 червня вдень буде на рівні 26-28 градусів, а з 21 червня до кінця місяця ще вище: близько 31-34 градусів.

Щоправда, і дощі прогнозуються. Опади можливі до 7 червня, потім у період з 10 по 13, з 17 по 19 і з 29 по 30.

На зміну холодній весні прийде спекотне літо

На зміну холодній весні прийде спекотне літо

Липень буде по-літньому теплим, але не спекотним

Липень за максимальними показниками буде дещо поступатися червню. З 5 по 11 липня температура повітря досягне 27-32 градусів.

Потім протягом 4 днів – з 12 по 15 липня – спостерігатиметься невелике зниження температури. Проте в період із 16 по 23 липня повернеться літня спека – 28-30 градусів. До кінця місяця денна температура повітря триматиметься на рівні 24-26 градусів.

Що стосується опадів, то липень очікується досить сухим. Дощі пройдуть із 2 по 4 липня, потім настане велика перерва, супроводжувана сильною спекою, яка закінчиться 20 липня. Дощі можливі 20-21 липня, 25-26 липня і 29-30 липня.

Липень буде теплим, але сухим, а серпень – посушливим

Липень буде теплим, але сухим, а серпень – посушливим

У серпні очікується спека до +33 і посуха

Більшу частину серпня стоятиме справжня літня спека. За моїм розрахунком, з 7 по 18 серпня температура повітря становитиме близько 30-33 градусів. Потім почнеться різке зниження температури. До 24-25 серпня – всього до 20-22 градусів.

Дощі будуть хоч і частими, але дуже мізерними. За місяць випаде не більше ніж 15-22 міліметрів – це практично нічого.

Опади очікуються в період із 2 по 6 серпня, потім 18-19 і 24-25.

Відповідно до прогнозу на осінь, тут треба почекати й подивитися, що покаже сонце. Багато чого залежатиме від того, як воно виходитиме з періоду мінімуму активності.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Прогноз погоди Ексклюзив
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Тег
погода
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